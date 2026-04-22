Kabinet mag doorgaan met ‘professional doctorate’ voor hogescholen

Moet je kunnen promoveren aan een hogeschool? Regeringspartij VVD wil het plan blokkeren, maar van een politieke meerderheid mag het kabinet doorwerken aan de erkenning van het professional doctorate.

Het kabinet wil twee nieuwe titels in het leven roepen: PD en EngD, oftewel ‘professional doctor’ en ‘engineering doctor’. Het bijbehorende wetsvoorstel staat nu online voor een internetconsultatie.

Met name die eerste titel roept vragen op bij regeringspartij VVD. De liberalen zien weinig in de erkenning van hbo-promoties, bleek deze maand in een debat met de minister van OCW.

Meer dan honderd

In een landelijke pilot bieden zesentwintig hogescholen nu PD-trajecten aan. De eerste kandidaten begonnen in 2023 en inmiddels zijn er meer dan honderd bezig. Maar hun promotietraject is dus nog niet wettelijk erkend.

De VVD is nog niet overtuigd dat die erkenning er moet komen. Tweede Kamerlid Martin de Beer vreest voor onduidelijkheid en ‘titelinflatie’ als er straks verschillende doctorstitels in omloop zijn. Hij diende een motie in: wacht de uitkomst van de pilot af, die tot 2029 loopt.

Een radicalere motie kwam van de groep Markuszower en Mona Keijzer: zij wilden nu al bepalen dat er geen hbo-doctoraat zou komen.

Ook daar stemde de VVD voor. De beide moties kregen verder steun van SP, BBB, PVV, 50Plus en FvD. Maar deze partijen vormen geen meerderheid, dus voorlopig mag minister Rianne Letschert doorwerken aan haar wetsvoorstel.

Opluchting

Voor de Vereniging Hogescholen zal dit als een opluchting komen. Die vreesde dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel nu al zou blokkeren. De belangenvereniging deed afgelopen week een dringende oproep aan de Tweede Kamer om vooral geen overhaast besluit te nemen.

De tweejarige techniekpromoties aan de universiteiten moeten straks tot de officiële titel ‘engineering doctor’ leiden. Dat roept klaarblijkelijk minder weerstand op. De VVD-motie noemt deze titel althans niet.

Fracties

Toch zal het nog even spannend blijven voor de hogescholen. Dat het kabinet het wetsvoorstel mag indienen, wil niet zeggen dat het straks ook wordt aangenomen. Als bijvoorbeeld JA21, SGP en de groep Markuszower zich bij de critici voegen, dan is er opeens een meerderheid tegen.