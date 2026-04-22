Kabinet mag doorgaan met ‘professional doctorate’ voor hogescholen

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 22 april 2026

Illustratie van een collegezaal vol studenten die naar een spreker vooraan kijken. De spreker staat naast twee grote schermen. De zaal is kleurrijk weergegeven met roze, groene en paarse tinten. In de lucht zijn getekende iconen te zien, zoals een wifi‑symbool, sterren en een papieren vliegtuigje.
Illustratie: Julika Runow

Moet je kunnen promoveren aan een hogeschool? Regeringspartij VVD wil het plan blokkeren, maar van een politieke meerderheid mag het kabinet doorwerken aan de erkenning van het professional doctorate.

Het kabinet wil twee nieuwe titels in het leven roepen: PD en EngD, oftewel ‘professional doctor’ en ‘engineering doctor’. Het bijbehorende wetsvoorstel staat nu online voor een internetconsultatie.

Met name die eerste titel roept vragen op bij regeringspartij VVD. De liberalen zien weinig in de erkenning van hbo-promoties, bleek deze maand in een debat met de minister van OCW.

Meer dan honderd
In een landelijke pilot bieden zesentwintig hogescholen nu PD-trajecten aan. De eerste kandidaten begonnen in 2023 en inmiddels zijn er meer dan honderd bezig. Maar hun promotietraject is dus nog niet wettelijk erkend.

De VVD is nog niet overtuigd dat die erkenning er moet komen. Tweede Kamerlid Martin de Beer vreest voor onduidelijkheid en ‘titelinflatie’ als er straks verschillende doctorstitels in omloop zijn. Hij diende een motie in: wacht de uitkomst van de pilot af, die tot 2029 loopt.

Een radicalere motie kwam van de groep Markuszower en Mona Keijzer: zij wilden nu al bepalen dat er geen hbo-doctoraat zou komen. 

Ook daar stemde de VVD voor. De beide moties kregen verder steun van SP, BBB, PVV, 50Plus en FvD. Maar deze partijen vormen geen meerderheid, dus voorlopig mag minister Rianne Letschert doorwerken aan haar wetsvoorstel.

Opluchting
Voor de Vereniging Hogescholen zal dit als een opluchting komen. Die vreesde dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel nu al zou blokkeren. De belangenvereniging deed afgelopen week een dringende oproep aan de Tweede Kamer om vooral geen overhaast besluit te nemen.

De tweejarige techniekpromoties aan de universiteiten moeten straks tot de officiële titel ‘engineering doctor’ leiden. Dat roept klaarblijkelijk minder weerstand op. De VVD-motie noemt deze titel althans niet.

Fracties
Toch zal het nog even spannend blijven voor de hogescholen. Dat het kabinet het wetsvoorstel mag indienen, wil niet zeggen dat het straks ook wordt aangenomen. Als bijvoorbeeld JA21, SGP en de groep Markuszower zich bij de critici voegen, dan is er opeens een meerderheid tegen.

Meer lezen?

Lege vergaderzaal van de Tweede Kamer, gezien vanaf het spreekgestoelte met een microfoon op de voorgrond en halfrond geplaatste zetels voor Kamerleden.

Kabinet gaat hbo-promotie en snelle techniekpromotie erkennen

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 30 maart 2026

Lees meer
De plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Kabinet gevallen: wat zijn de gevolgen voor het hoger onderwijs?

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 03 juni 2025

Lees meer

Laatste nieuws

wo 09:15

Kabinet mag doorgaan met ‘professional doctorate’ voor hogescholen

di 16:05

Kleine hbo-lerarenopleidingen willen miljoenensteuntje in de rug

di 12:30

Gemeenten moeten ‘verkamering’ makkelijker maken, vindt LSVb

di 10:20

Kabinet wil meer tijdelijke huurcontracten voor studenten

ma 11:00

VU blijft internationals verboden housing fee in rekening brengen