Kabinet wil meer tijdelijke huurcontracten voor studenten

Illustratie: Julika Runow

Huisbazen moeten studenten een tijdelijk contract kunnen geven, vindt het kabinet. Ook mogen huurwoningen in de binnenstad duurder worden. De Woonbond heeft kritiek op de plannen.

De crisis op de woningmarkt heeft gevolgen voor studenten: kamers zijn vaak duur of slechts tijdelijk beschikbaar. In de politiek leven allerlei ideeën om de uitwassen te bestrijden, maar ingrepen hebben soms onbedoelde gevolgen.

Een poging om de huurprijs aan banden te leggen en betere huurbescherming voor studenten te regelen leidde bijvoorbeeld tot een verkoopgolf van particuliere verhuurders, waardoor er veel huurwoningen van de markt verdwenen. Dat kwam ook door fiscale maatregelen die huizenbezit hoger belastte.

Het nieuwe kabinet wil nu de regels voor studenten aanpassen. Zij moeten van hun huisbaas een tijdelijk huurcontract kunnen krijgen, vindt minister van Volkshuisvesting Elanor Boekholt-O’Sullivan.

Nadeel in eigen stad

Want particuliere verhuurders geven de voorkeur aan tijdelijke contracten, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Nu mogen studenten alleen een tijdelijk huurcontract krijgen als ze van buiten de gemeente komen, bijvoorbeeld als ze in een andere stad gaan stagelopen of ergens anders een minor gaan volgen. Daardoor zijn studenten in hun eigen stad in het nadeel bij het zoeken van een woning.

Een eerder argument voor tijdelijke contracten was dat particulieren dan sneller bereid zouden zijn om een woning of een kamer te verhuren die bijvoorbeeld een poosje leegstaat. Volgens de huidige regels kan dat dus minder goed.

Duurder in het centrum

Daarnaast wil het kabinet hogere huren mogelijk maken in de binnensteden van bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht. Nu weegt de locatie van de woning onvoldoende mee in de regels voor de maximale huurprijs, meent het kabinet. Dat kan 96 euro per maand schelen. De huurprijs kan zelfs nog hoger worden als het pand een monument is.

Ook hoeft een woning zonder buitenruimte (zoals een tuintje) niet goedkoper te zijn dan een woning mét buitenruimte. In binnensteden kun je nu eenmaal niet altijd een buitenruimte aanbieden, is het argument.

De Tweede Kamer wil zulke dingen het liefst bij wet regelen, maar de minister gebruikt liever een ‘maatregel van bestuur’, zodat het sneller gaat. Het is afwachten hoe de Kamer daarover denkt.

Reactie

De Woonbond ziet weinig in de nieuwe plannen van het kabinet. “Beleid moet gebaseerd zijn op feiten, niet op aannames of lobbydruk”, zegt directeur Zeno Winkels in een persbericht. De huidige wet Betaalbare huur is nog geen twee jaar van kracht. De bond wil liever een evaluatie afwachten dan nu al ingrijpen.

De Woonbond wijst onder meer op de verhoogde belastingen die verhuurders moeten betalen op het bezit van hun woningen. Die maken het soms onrendabel om een woning te verhuren. De nieuwe maatregelen schuiven de rekening daarvan door naar de huurders, meent de bond.

Afgelopen najaar nog protesteerde de Landelijke Studentenvakbond tegen de woningnood, samen met enkele andere belangenorganisaties. Tijdelijke contracten vindt de bond geen oplossing, “want dan kun je na een of twee jaar zomaar weer op straat staan”.