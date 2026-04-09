Letschert wil ov-boetes voor studenten niet afschaffen

Het ministerie van Onderwijs is niet van plan de ov-boetes voor studenten te schrappen. Het idee klinkt sympathiek, zegt minister Rianne Letschert, maar het zou DUO te veel werk kosten.

In een debat over het hoger onderwijs stelde PRO (in de Tweede Kamer nog altijd GroenLinks-PvdA) vragen over de boetes voor (oud-)studenten die doorreizen met een ongeldig studentenreisproduct.

In 2025 betaalden 30 duizend studenten samen 5,6 miljoen euro aan boetes, meldde het Hoger Onderwijs Persbureau woensdag. Het kost deze studenten 96 euro per halve maand, oftewel 192 euro per maand. In de tweede maand wordt die boete verdubbeld.

Automatisch stopzetten

Veel studenten vergeten het reisproduct van hun kaart te halen of denken dat het automatisch gebeurt. De politiek wil al jaren dat het reisproduct automatisch wordt stopgezet, maar dat zou technisch niet mogelijk zijn.

Binnenkort wordt het technisch wél mogelijk en nog steeds gaat het niet gebeuren. DUO wacht een maand, zodat studenten nog altijd tegen boetes aanlopen als ze niet goed opletten.

Er is een alternatief: je zou de ritprijs in rekening kunnen brengen in plaats van een boete opleggen. Daarover stelde Fatihya Abdi vragen aan onderwijsminister Letschert tijdens een commissiedebat over het hoger onderwijs en DUO.

Gedaald

Maar de minister is al tevreden dat het boetebedrag lager is dan voorheen. “De ov-boetes zijn door tal van maatregelen gedaald met 90 procent in de afgelopen 10 jaar.”

Bovendien zou een aanpassing van het systeem DUO veel werk kosten. Letschert: “Het idee van een ritprijs in rekening brengen als ov-boete klinkt sympathiek, maar dat heeft enorme uitvoeringsconsequenties voor DUO”, stelde ze zonder nadere toelichting.

Haar laatste tegenargument was opmerkelijk: ze wil studenten niet op kosten jagen. Er zijn misschien (oud-)studenten die zoveel met het openbaar vervoer reizen dat ze in twee weken meer dan 96 euro aan de ritprijs kwijt zouden zijn. Voor zulke reizigers is de boete dus goedkoper dan de ritprijs, redeneert de minister.

Of zoals zij het formuleerde: “En daarnaast kan het ook voor studenten nadelig zijn die meer moeten gaan betalen bij dit systeem dan een halve maand ov-boete kost die ze nu hebben.”

Online stopzetten

In het nieuwe betaalsysteem voor het openbaar vervoer, OVpay, kunnen studenten hun reisproduct online stopzetten. Dat hoeft dus niet meer bij een automaat, zoals nu. Naar verwachting zal het aantal boetes daardoor nog verder dalen.

“Dat zie ik als een van de belangrijkste maatregelen van de komende tijd om die boetes zo laag mogelijk te krijgen”, zei Letschert, die de boetes dus liever behoudt.