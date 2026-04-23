Onderwijsinspectie tikt Rijksuniversiteit Groningen op de vingers

De Rijksuniversiteit Groningen schiet tekort in de afhandeling van studentenklachten, stelt de Onderwijsinspectie. Volgens studentorganisatie ISO speelt dit probleem ook bij andere instellingen.

De inspectie startte een onderzoek, omdat sommige studenten van de universiteit geen gehoor vonden of zich zelfs onveilig voelden als ze klachten uitten. Nu blijkt dat de RUG niet voldoet aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), meldt universiteitsblad Ukrant.

De inspectie spreekt niet van wanbeheer, zoals twee jaar geleden bij de TU Delft, waar een “verhoogd risico op sociale onveiligheid” werd vastgesteld. Maar er zijn wel zorgen. Studenten met een klacht weten vaak niet goed waar ze terecht kunnen, staat in het rapport. Het klachtenloket is lastig te vinden, net als de vertrouwenspersoon en de ombudsfunctionaris.

Ook heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen in de onafhankelijke afwikkeling van klachten. Studenten worden soms niet goed gehoord en er worden ook niet altijd verslagen van de gesprekken gemaakt.

Veelvoorkomend probleem

Volgens Sam de Jong, bestuurslid van studentenorganisatie ISO, is dit een veelvoorkomend probleem. “We horen dit soort verhalen vaker van studenten. Dat de inspectie nu één universiteit onderzoekt, betekent niet dat het bij een ander wel goed geregeld is.”

Ook bij de medezeggenschap gaat het volgens de inspectie niet altijd goed. Hoewel er de afgelopen jaren verbetering is, kunnen taken en bevoegdheden niet altijd consistent worden uitgevoerd “mede doordat de relatie met het bestuur soms moeizaam is”.

Aan de slag

De RUG belooft ermee aan de slag te gaan, laat een woordvoerder weten aan Ukrant. De instelling heeft een jaar om verbeteringen door te voeren, voordat de inspectie weer komt kijken. Als het dan nog niet goed gaat kan de inspectie een boete opleggen.

Het ISO pleit voor een centraal meldpunt binnen een instelling, zodat studenten vanuit één plek kunnen worden doorverwezen naar de juiste persoon. “Eén duidelijke voordeur maakt het voor studenten makkelijker om met hun klachten aan te kloppen”, aldus De Jong.