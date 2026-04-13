Foto: Pleun Wilting(onderwijs- en onderzoeksondersteuner bij de Academie voor Technologie en Design)

Avansstudenten van verschillende opleidingen presenteerden donderdag hun activistisch ontwerp voor een maatschappelijk probleem. Dat deden ze vanuit de keuzemodule Design Activism en daarmee vroegen ze bewustwording voor thema’s die ze zelf belangrijk vinden.

Een van de lokalen van het Avansgebouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch stond donderdagmiddag vol met projecten waar de studenten hard aan hebben gewerkt. Mensen konden rondlopen, de projecten uittesten en toelichting vragen.



Enkele keren werd de uitleg onderbroken door een harde knal. Die was afkomstig van een groepje dat het ludieke idee had om ballonnen mee te nemen. Daarin zaten kaartjes met vragen over de woningmarkt, zoals: “Wat is het belangrijkst als je een huis koopt?” Achterop de kaartjes stond een QR-code die naar het spel leidde dat de groep had ontwikkeld. Wie antwoord wilde geven op één van deze vragen of de QR-code wilde bemachtigen, moest eerst met een punaise een ballon kapot prikken. Waarom de studenten voor deze luide vorm van actievoeren hebben gekozen? “Met zo’n harde knal trek je meteen de aandacht.”

Een bezoeker die op het punt staat één van de ballonnen kapot te prikken. Foto: Pleun Wilting

Zo’n acht weken lang zijn de studenten, van wie de meeste de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) volgen, aan de slag gegaan met het ontwerpen van activistische projecten om een maatschappelijk probleem aan te kaarten op een creatieve en interactieve manier. De maatschappelijke problemen mochten de studenten zelf kiezen.

De Stress Apotheek

Midden in het lokaal was project ‘De Stress Apotheek’ te zien, een miniapotheek met allemaal zelfbedachte nep-medicijnen tegen stress. Ook stond er een typemachine, waarop mensen een klachtenbrief konden schrijven over de oorzaak van hun stressklachten. Onder andere CMD-student Ella Roelofs werkte aan het project. “De medicijnen symboliseren hoe er nu met stress bij studenten wordt omgegaan. Er wordt voor een tijdelijke oplossing gekozen, de oorzaak wordt niet aangepakt”, vertelde ze. Ze doelde op de lange wachttijden in de ggz waar studenten mee te maken krijgen, als ze hulp zoeken voor hun problemen.

Binnen Zonder Drempels

Bij project ‘Binnen Zonder Drempels’ lag de focus op het onderwerp toegankelijkheid. “Wij maakten een toolkit die aandacht vraagt voor toegankelijkheid”, vertelde CMD-student Lieke Nadorp. “Je ziet dat mensen in een rolstoel nu soms heel moeilijk ergens naar binnen kunnen.” In hun kit zaten onder andere stickers die kunnen worden opgeplakt als een plek wel of juist niet toegankelijk is. “Op die manier kun je anderen bewust maken van de problemen waar mensen met een lichamelijke beperking mee te maken kunnen hebben”, aldus Lieke.

De toolkit is bedoeld voor een brede doelgroep. Voor activisten die zich inzetten voor betere toegankelijkheid, bijvoorbeeld. “Met de stickers kunnen ze makkelijk een statement maken”, zei de Avansstudent. De spullen zijn ook handig voor mensen die nog niet veel kennis hebben over het onderwerp. Voor hen maakte de groep posters met informatie over toegankelijkheid en het gebrek daaraan.

Tinder jackpot

Een ander project vroeg aandacht voor datingapps en de kans die daarmee hebt om een date te vinden. Ze trokken daarmee de vergelijking met gokken: de kans op succes is heel klein. Daarom maakten de studenten een gokkast waarbij je de jackpot wint als je een fictieve match ‘spint’. De gokkast is niet alleen een symbool voor de kleine kans die je hebt op het vinden van een date. “Datingapps kunnen ook heel verslavend zijn”, stelde CMD-student Justin van Esch.