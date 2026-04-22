Tweede Kamer: minister moet in gesprek over bsa

De Tweede Kamer roept de regering op om met universiteiten en hogescholen in gesprek te gaan over het bsa en te onderzoeken of het vervangen kan worden door een ‘persoonlijk advies’. Uit eerder onderzoek blijkt dat het bsa aanzienlijke nadelen heeft.

Bij veel hogescholen en universiteiten moeten eerstejaarsstudenten een bepaald aantal studiepunten behalen. Lukt ze dat niet? Dan worden ze van de opleiding gestuurd.

Maar uit een grootschalig onderzoek van een wetenschapper van de VU Amsterdam blijkt het bsa maar weinig voordelen te hebben en ‘aanzienlijke nadelen’. Zo zou de helft van de studenten die door het bsa worden weggestuurd, de opleiding uiteindelijk wel succesvol hebben afgerond.

Ook Zuyd Hogeschool schreef een kritisch rapport . De instelling verving in 2021 het bsa voor een niet-bindend persoonlijk studieadvies, en met succes: ongeveer twintig procent van de studenten die in het oude systeem zou zijn weggestuurd, behaalde alsnog keurig binnen vier jaar het diploma. Met name mannen zouden in het oude systeem benadeeld worden.

Gesprek aangaan

Onderwijsminister Rianne Letschert zei eerder in een interview dat ze zich er niet mee wil bemoeien; het is aan de instellingen zelf om te bepalen of ze het bsa willen behouden of niet. Maar de Tweede Kamer vraagt haar toch om het gesprek aan te gaan met universiteiten en hogescholen.

Een motie hierover, ingediend door D66’er Ilana Rooderkerk samen met Fatihya Abdi (PRO) en Doğukan Ergin (DENK), werd dinsdag aangenomen. De indieners stellen dat het bsa in de praktijk vaak te rigide wordt toegepast en dat studieadvies meer maatwerk vereist. Is het niet mogelijk om een begeleidend persoonlijk studieadvies te onderzoeken?

Regeringspartij VVD stemde tegen, net als PVV, JA21 en FvD. Maar met steun van onder meer de regeringspartijen D66 en CDA kreeg de motie alsnog een meerderheid van de Tweede Kamer.

Welzijn studenten

Studentorganisatie ISO reageert verheugd. “Het afschaffen van het bsa is iets wat de politiek vandaag nog kan doen voor het welzijn van studenten”, zegt bestuurslid Sam de Jong “En dat zonder dat het geld kost. Voor ons is het een simpele keuze: schaf het bsa af, geef de student het roer weer in handen en zorg voor voldoende maatwerk en persoonlijke begeleiding.”

De Jong benadrukt dat studenten betrokken moeten worden bij de gesprekken. “Zeker op instellingsniveau weet het bestuur dat de medezeggenschap mee hoort te praten bij deze besluiten. Niets over studenten, zonder studenten.”