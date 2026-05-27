Avans wil gelijke stagevergoeding voor studenten van mbo tot en met wo

Studenten die stage lopen op Avans, krijgen als het aan de hogeschool ligt binnenkort allemaal een even hoge stagevergoeding. Nu krijgt een student van het mbo maandelijks minder voor een fulltime stage dan een student van het hbo of de universiteit. Ook stijgt de hoogte van de stagevergoeding.

Een voorstel daarvoor ligt momenteel bij de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) ter instemming. Het plan kwam er mede op aandringen van de raad, die vorig jaar een brief stuurde naar het college van bestuur (cvb) van Avans. Daarin werd gepleit voor een gelijke vergoeding voor iedereen.

Onderscheid

In 2025 liepen er 220 studenten stage op Avans. Volgens de huidige situatie, die sinds 2019 geldt, krijgen mbo-studenten 200 euro bruto per maand. Voor hbo-studenten is dat 300 euro en voor wo-studenten 350 euro. Dat is allemaal op basis van een 36-urige werkweek. Volgens Melvin van der Looij, studentlid in de AMR die de brief mede indiende, moest dat veranderen.

”We vinden het niet van deze tijd dat er verschil in de bedragen zit. Een stage is een leerplek, dan vinden we dat daar gelijke vergoedingen tegenover moeten staan voor iedereen”, vertelt hij namens de raad. Ook is het volgens hem zo dat andere onderwijsinstellingen al geen onderscheid meer maken tussen opleidingsniveaus.



‘Neemt ongelijkheid weg’

Het plan dat er nu ligt bepaalt dat iedere student die op Avans 36 uur stage loopt een bedrag van 450 euro bruto per maand gaat ontvangen, ongeacht opleidingsniveau. Jaarlijks wordt bekeken of dat bedrag nog het juiste is. ”We zijn blij dat het cvb met dit voorstel is gekomen. Het bedrag is lang ongewijzigd geweest en hiermee wordt de ongelijkheid tussen studenten weggenomen”, aldus Melvin.



De raad is enthousiast over het voorstel, maar heeft wel nog wat vragen aan het college. Zo wil de AMR graag weten of de stagevergoeding naar ratio wordt omgerekend als studenten 40 uur per week stage lopen en of onderzocht is of het bedrag ook marktconform is.



Wanneer stagiaires de nieuwe, verhoogde stagevergoeding krijgen, is afhankelijk van het moment van instemmen van de AMR. De raad hoopt binnen een paar weken tot een stemming te kunnen komen.



