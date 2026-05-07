Drie protesten op één dag aan universiteiten

In Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam zijn vandaag protesten aan de universiteit: tegen onderhandelingen met Iran, tegen politiegeweld op de campus en tegen een bijeenkomst met pro-Israëlische sprekers.

Iran

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt een gebouw vanmiddag deels afgesloten vanwege een aangekondigd protest bij een symposium over diplomatie in het Midden-Oosten. Dat meldt universiteitsblad Erasmus Magazine. De actievoerders zouden tegen onderhandelingen met het Iraanse regime zijn.

Op het symposium ‘Middle East Diplomacy: The Inevitability of Tragedy?’ zijn diplomaten te gast, onder wie Sigrid Kaag. De voormalig partijleider van D66 was tot juli 2025 ‘humanitair – en wederopbouwcoördinator’ voor Gaza namens de Verenigde Naties.

Politiegeweld

In Nijmegen wordt intussen gedemonstreerd tegen politiegeweld op de campus. Precies een jaar geleden werd een demonstrant door een politiehond in haar been gebeten, terwijl ze al op de grond lag. De betrokken agent wordt hiervoor vervolgd.

Het voorval vond plaats tijdens een pro-Palestijnse demonstratie op de campus, waar activisten het bestuursgebouw binnendrongen. Ze demonstreerden tegen de banden van de universiteit met Israël.

Lobby

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam ten slotte is volgens dagblad Het Parool onrust ontstaan vanwege een bijeenkomst met de titel ‘The Risks of Weaponizing International Law’.

Volgens critici, zoals hoogleraar sociologie Maurice Crul, zijn enkele sprekers afkomstig van pro-Israëlische ‘lobbyclubs’, die de situatie in Gaza bagatelliseren. Crul is een van de auteurs van een kritisch rapport over de banden van universiteiten met Israël.