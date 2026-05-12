Hogescholen gooien tijdelijk personeel eruit

Hbo-medewerkers met een tijdelijk contract kunnen maar beter een andere baan zoeken. Het aantal ‘tijdelijke’ docenten is in drie jaar tijd gehalveerd. Ook het ondersteunend personeel van hogescholen moet eraan geloven.

De krimp slaat toe in het hbo. Het totale aantal studenten is de afgelopen drie jaar met acht procent afgenomen. Er is dus minder personeel nodig.

Het aantal docenten is sinds 2022 met vijf procent gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen. Bij het ondersteunend personeel (zoals portiers, managers en beleidsmedewerkers) is dat drie procent.

Vooral degenen met een tijdelijk contract zijn getroffen. In die groep is het onderwijzend personeel in drie jaar tijd gehalveerd en het ondersteunend personeel met 41 procent afgenomen.

Ze zijn niet allemaal ontslagen. Een deel van hen heeft een vast contract gekregen. Inmiddels heeft nog maar één op de tien docenten een tijdelijke aanstelling. Dat was een paar jaar geleden twee op de tien.

Deze ontwikkeling heeft deels te maken met de coronatijd, waarin de overheid extra geld voor het onderwijs vrijmaakte om de schade te herstellen. Met dat tijdelijke geld namen onderwijsinstellingen in 2021 en 2022 veelal tijdelijk personeel in dienst.

Verschillen

Tussen hogescholen zijn er wel verschillen. Van de grote hbo-instellingen (meer dan tienduizend studenten) heeft de Hogeschool Leiden de meeste tijdelijke contracten: 16 procent. Dat is ook de enige grote hogeschool die het aantal studenten juist ziet toenemen.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bevindt zich aan de andere kant van het spectrum en heeft steeds minder tijdelijke contracten: nog maar 5 procent bij de docenten en 4 procent bij het ondersteunend personeel.