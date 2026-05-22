Meer studenten geneeskunde en tandheelkunde? Kabinet zoekt 125 miljoen euro

Er moeten bijna honderd studenten tandheelkunde en zo’n 350 studenten geneeskunde extra komen, staat in een advies aan de overheid. Maar dat is duur. Het kabinet wil het nog niet toezeggen.

De vraag naar zorg blijft de komende jaren stijgen in Nederland, alleen al door de vergrijzing en de bevolkingsgroei. Daarom moeten de zorgopleidingen meer mensen gaan opleiden, stelt het zogeheten Capaciteitsorgaan, dat het kabinet hierover adviseert.

Zo zijn er de komende jaren 96 studenten extra nodig voor de opleiding tandheelkunde en 346 extra studenten voor de opleiding geneeskunde. Maar het kabinet aarzelt, blijkt uit een reactie op het advies.

De ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs moeten kijken “in hoeverre het mogelijk is om deze adviezen over te nemen”. Het zou namelijk zo’n 125 miljoen euro kosten en dat geld ligt niet voor het oprapen.

Andere adviezen van het Capaciteitsorgaan neemt het kabinet wel meteen over. Zo is er structureel 13,4 miljoen euro nodig om voldoende studenten op te leiden voor de opleidingen mondzorgkunde, verpleegkundig specialist en physician assistant.

Medische specialisten

Volgens het Capaciteitsorgaan moeten er ook meer medisch specialisten worden opgeleid, onder meer omdat velen de komende jaren met pensioen gaan. Vooral bij de spoedeisende geneeskunde en de neurologie worden er grote tekorten verwacht.

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) zegt ook dit advies voorlopig over te nemen, maar plaatst wel een kanttekening. In het coalitieakkoord staat namelijk dat er vanaf 2029 juist bezuinigd wordt op deze specialistenopleidingen. Ze hoopt begin 2027 “een beeld te hebben hoe deze bezuiniging het beste vorm kan krijgen”.