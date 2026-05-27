Minister: internationalisering staat Nederlandse belangen niet in de weg

Illustratie: Daan van Bommel

Universiteiten en hogescholen mogen weer gericht internationale studenten aantrekken. “Er is geen tegenstelling tussen internationalisering en Nederlandse belangen”, antwoordt minister Letschert op vragen van de PVV.

Waar het vorige kabinet nog wilde bezuinigen op het aantal internationale studenten, kiest de nieuwe coalitie een andere koers. Onderwijsinstellingen krijgen weer de ruimte om talent uit het buitenland te werven. Voor de zogenaamde ‘talentstrategie’ wil het kabinet 154 miljoen euro beschikbaar stellen.

Een flink deel van het geld is bedoeld om internationaal talent aan te trekken in sectoren waar Nederland tekorten heeft. Het moet wel in balans blijven, “zodat de voordelen van internationalisering behouden blijven zonder dat dit leidt tot ongewenste effecten voor toegankelijkheid of capaciteit”.

Dat schrijft onderwijsminister Rianne Letschert in antwoord op Kamervragen van de PVV. Eerder schetste ze haar koers in een beleidsbrief.

Zelf in staat

Hogescholen en universiteiten moeten zelf in staat zijn “om per opleiding en per regio af te wegen waar internationale studenten een meerwaarde hebben en waar begrenzing nodig is”, bijvoorbeeld via een numerus fixus. Meer internationale studenten in de ene sector betekent straks minder in een andere.

“Er is geen tegenstelling tussen internationalisering en Nederlandse belangen”, benadrukt Letschert. “Het kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, het versterken van de internationale positie van Nederland en een sterke economie.”

Verdrongen?

De PVV beweert dat Nederlandse studenten ‘verdrongen’ worden door buitenlandse studenten. Volgens Letschert klopt dat niet. Het hoger onderwijs in Nederland is over het algemeen goed toegankelijk, stelt ze. Ook als opleidingen een numerus fixus hanteren, weten de meeste studenten uiteindelijk wel binnen te komen. Slechts vijf procent van alle studenten in het hoger onderwijs kan “niet starten met een opleiding van eerste voorkeur”.

Maar het kabinet wil wel grip houden op de internationalisering. Er moeten “op korte termijn” bestuurlijke afspraken worden gemaakt. Eerder beloofden de universiteiten al dat ze jaarlijks niet meer dan 16.766 internationale bachelorstudenten zullen toelaten. De afspraken gaan ook over “Nederlandse taalvaardigheid, verbeteren van de blijfkans en huisvesting”.

Geldkraan dichtdraaien

Het is nog wel de vraag hoe de minister haar beleid gaat afdwingen, nu de landelijke ‘taaltoets’ voor Engelstalige bacheloropleidingen van tafel is. Het enige dwangmiddel dat ze nog heeft, is de geldkraan dichtdraaien. Dan krijgen de instellingen bekostiging tot een bepaald aantal studenten, meer niet.