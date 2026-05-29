Minister Letschert: ‘Durf ook ‘nee’ te zeggen tegen zorgvraag student’

De individuele zorg voor studenten met mentale problemen “overvraagt” het onderwijs. Soms moet een student ‘nee’ te horen krijgen en doorverwezen worden, schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer.

In januari kwam de Onderwijsraad met een wat tegendraads advies over studentenwelzijn. Dat welzijn staat onder druk, erkent de adviesraad, maar we moeten er niet alleen studentpsychologen en andere individuele zorg tegenaan gooien om dat op te lossen. Het onderwijs zelf kan ook iets betekenen.

Onderwijsminister Rianne Letschert is het volledig met de Onderwijsraad eens, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Er is een “ander perspectief” op studentenwelzijn nodig, omdat de individuele, zorggerichte manier van werken het onderwijs “overvraagt”.

Soms ‘nee’ zeggen

In plaats daarvan heeft ze liever dat het onderwijs van z’n eigen kracht uitgaat. Als leerlingen en studenten goed onderwijs krijgen, bouwen ze volgens Letschert zelfvertrouwen op en worden ze “weerbaarder en beter in staat hun weg te vinden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij”.

Letschert moedigt onderwijsinstellingen daarom aan om “waar mogelijk weg te bewegen van een individuele, zorggerichte benadering”. Als een student de instelling met een ingewikkelde of intensieve zorgvraag overvraagt moeten instellingen “ook ‘nee’ durven zeggen en doorverwijzen naar passende ondersteuning”.

Dat neemt niet weg dat het onderwijs soms rekening kan houden met studenten die het moeilijk hebben, zegt de minister. “Een beetje flexibiliteit in roostering, wat speling in het moment waarop een toets wordt afgenomen – dat soort aanpassingen kunnen soms echt helpen om te zorgen dat een leerling of student niet uitvalt.”

Ouders

Letschert roept ook ouders tot de orde. Die moeten hun kinderen weerbaar maken en leren omgaan “met de druk en stress die horen bij het leven”, aldus Letschert. “Ongemak en een zoektocht naar identiteit horen bij het leven van jongeren, en zijn om die reden nooit geheel weg te nemen.”

Vooral sinds de coronapandemie staat het welzijn van jongeren onder druk. Het sluiten van scholen tijdens de lockdowns was een aanslag het mentale welzijn van jongeren. De afgelopen paar jaar is de situatie iets verbeterd, bleek in november uit nieuw onderzoek.

Volgens de Onderwijsraad kan het mentaal welzijn van jongeren ook gediend zijn bij een discussie in de klas of collegezaal over een onderwerp dat leerlingen of studenten raakt. Praat eens met studenten over discriminatie of de wooncrisis, adviseerde voorzitter Louise Elffers in een interview .

Minister Letschert is niet van plan om speciaal voor studentenwelzijn extra geld uit te trekken of nieuw beleid uit te stippelen.