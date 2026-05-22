Op zoek naar je eerste baan? LinkedIn is echt niet alleen voor boomers

Ben je bezig met afstuderen? Grote kans dat je binnenkort op zoek gaat naar een baan. Maar hoe pak je dat aan? Trainers Mischa van Jaarsveld en Lenneke Peters van Avans Extra geven tips. “Jouw skills maken je uniek.”

“Het is moeilijk om al te weten wie je bent”, zegt Mischa van Jaarsveld, trainer bij Avans Extra en voormalig HRM-docent. Ze geeft onder andere de workshop Solliciteren. Daarin gaan studenten eerst aan de slag om hun ‘verhaal’ duidelijk te krijgen voor zichzelf. Waar zijn ze goed in? Wat maakt ze uniek? En hoe kun je dat in je motivatiebrief gebruiken als je gaat solliciteren?

“Studenten vinden dat soms lastig”, merkt Lenneke Peters, ook werkzaam als trainer bij Avans Extra. “Sommigen zien het als opscheppen als ze bijvoorbeeld over zichzelf zeggen dat ze creatief zijn.” Haar advies: “Maak het concreet. Hoe ben je in een groep? Welk project op school vond je leuk? Welke skills heb je ontwikkeld op je bijbaan?”

Skills

Het gaat steeds vaker over skills, merken de trainers. “Die maken je uniek, daarmee kun je je onderscheiden. Geef je hockeytraining? Zet dat op je cv”, zegt Peters. “Ook de minor of keuzemodule die je hebt gevolgd, als je bijvoorbeeld tijdens een project hebt gewerkt aan een verbeterplan voor de Efteling of je stage in het buitenland zelf geregeld hebt.”

Door vacatures te bekijken, krijg je als pas afgestudeerde een goed beeld van wat voor kandidaten bedrijven zoeken, wat voor skills ze vragen. “Zoek naar wat matcht met jouw eigen skills”, adviseert Peters. “En benoem dat in het profiel op je cv en later in het sollicitatiegesprek.”

Hoge verwachtingen

De trainers merken tijdens de workshops dat studenten hoge verwachtingen hebben van hun eerste baan. Het is niet realistisch om te verwachten dat je als pas afgestudeerde meteen als manager aan de slag gaat in een bedrijf. Sommigen willen per se thuiswerken of alleen een parttimejob. “Dat komt door wat ze online vaak zien: mensen die remote werken en hun eigen tijd kunnen indelen”, zegt Peters.

Ook Gert-Jan Waasdorp, expert op het gebied van arbeidsmarkttrends en recruitment, schreef vorig jaar op LinkedIn dat studenten realistischer moeten zijn in hun verwachtingen. “Tijd om studenten te leren dat solliciteren een werkwoord is dat voorbereiding en tijdsinvestering vraagt. Een half uur solliciteren per dag is een grap. Een film of serie uitzoeken op Netflix kost gemiddeld langer. €4.000 voor 32 uur is alleen realistisch voor uitzonderlijke kandidaten (…).”

LinkedIn is nog steeds essentieel bij het vinden van een baan, benadrukt Van Jaarsveld. “Studenten zeggen dan: ‘Dat is toch voor boomers?’. Maar dat zijn wel de mensen die je wilt bereiken. Op LinkedIn zitten bedrijven en recruiters.” Peters: “Via een DM op Instagram ga je geen baan vinden.”

Acht cv-tips voor starters op de arbeidsmarkt



✍🏻 Pas elke keer dat je solliciteert je cv aan de vacature aan. Gebruik bijvoorbeeld trefwoorden uit de vacature in je profiel.

✍🏻 Laat de belangrijkste informatie opvallen. Een werkgever kan je cv zo makkelijk scannen.

✍🏻 Beschrijf in je profiel wie je bent, wat je kunt en wat je meebrengt.

✍🏻 Een zakelijke portretfoto zorgt ervoor dat jouw cv de aandacht trekt. Gebruik geen vakantiefoto!

✍🏻 Vermeld bijbanen alleen op je cv als ze relevant zijn voor de functie waarnaar je solliciteert.

✍🏻 Beschrijf (in steekwoorden) wat je tijdens je opleiding hebt gedaan en geleerd. Denk aan studierichting, minor, projecten, afstudeerstage. Ook extra activiteiten naast je studie kunnen waardevol zijn, zoals een bestuursfunctie bij je studievereniging.

✍🏻 Competenties en interesses alleen vermelden als ze relevant zijn. Dat je een lange reis gemaakt hebt, kan bijvoorbeeld een gat op je cv verklaren. Vrijwilligerswerk kan aantonen dat je de juiste skills hebt.

✍🏻 Houd het kort, maak je cv niet langer dan twee A4’tjes.