Studenten ORM in gesprek met mensen uit het werkveld na afloop van het evenement

Waar studenten normaal gesproken moeten luisteren naar docenten en mensen uit het werkveld, kregen zij bij de Gen Z Expo de kans om zelf hun mening en kijk te delen met oudere generaties. Bij het evenement dat dinsdag bij Rabobank Breda plaatsvond, bespraken ze verschillende thema’s en hoe verschillende generaties daarnaar kijken. De Expo werd georganiseerd vanuit de opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM) in samenwerking met Community Z.

Het doel van het event was om mensen uit het werkveld en jongeren uit Gen Z (mensen geboren tussen 1997 en 2012) met elkaar in gesprek te laten gaan over diverse maatschappelijke onderwerpen en om te leren van elkaars standpunten. Volgens Community Z, de organisatie die zich daarmee bezighoudt, wordt er altijd vooral veel over de jongere generatie geschreven, maar weinig met ze gesproken. ”We begrijpen elkaar pas echt als we met elkaar in gesprek gaan”, geeft Raoef Khadjé, oprichter van Community Z, aan.

Voor het evenement begon, haalde spreker Roland Rutten een aantal stereotypes aan over Gen Z. Zo zou die lui zijn en niet willen werken. Al snel bleek dat oudere generaties met precies diezelfde vooroordelen te maken hadden. ”Generaties verschillen eigenlijk niet zoveel”, was zijn boodschap.

Het evenement bestond uit verschillende gespreksrondes. Jongeren en mensen uit diverse takken in het werkveld gingen samen aan tafel om het over diverse onderwerpen te hebben. Onder andere AI en ambities kwamen aan bod. Voor de aanwezige studenten, veelal studenten ORM, maar ook vanuit andere opleidingen en hogescholen, was het de kans om hun mening te delen met oudere generaties. ”Het is leuk om duidelijk te maken hoe wij ergens over denken”, zegt Lucas Verheijen, student Finance & Control aan De Haagse Hogeschool.

De eerste ronde

Iedereen nam deel aan twee verschillende gesprekken van vijftig minuten. Een gesprek ging over AI. De meningen van de studenten en de mensen uit het werkveld kwamen veelal overeen. Zo dacht niemand dat AI banen volledig gaat overnemen en dacht niemand dat je belangrijke gegevens zomaar in tools als ChatGPT moet plaatsen.

Het kunstwerk bij het gesprek over AI

ORM-docente Christy Sinterniklaas, die aanwezig was bij dit gesprek, pakte de kans om vragen te stellen aan de studenten van haar opleiding. Zo vroeg ze hoe studenten denken over AI als coach, in plaats van een echte docent. AI als coach zagen de studenten niet zitten. “Het fijne aan een menselijke coach is het persoonlijke contact, dat heb je niet echt met AI”, stelt student Lars Schrauwen. Over de lessen AI op de opleiding zijn de studenten minder positief. “Het is best leuk, maar je leert er niks nieuws”, geeft student Tommy Bogers aan, die zelf een onderneming heeft opgericht waarbij hij werkt met AI.

Toch verschillend?

Tijdens een gesprek over de doelen van Gen Z gaven twee studenten aan het belangrijk te vinden dat ze altijd blijven doorgroeien in hun baan, omdat dat ze voldoening geeft. Ook status en geld hebben voor een dure auto en mooi huis gaven ze aan belangrijk te vinden. ”Vinden jullie dat écht zo belangrijk?”, klonk het in eerste instantie uit de mond van twee mensen uit het werkveld die ook bij de sessie aanwezig waren. ”Halen jullie niet gewoon voldoening uit het werk dat jullie doen?”



Toen het gesprek zich vorderde, bleken de verschillen toch niet zo groot te zijn als aanvankelijk gedacht. Zo vertelde iemand uit het werkveld zich soms te schamen wanneer ze met haar oude, goedkope auto langs dure auto’s rijdt. ”Dan kijk ik toch stiekem altijd of mensen niet zien dat deze auto van mij is”, deelde ze. Ook vertelde ze dat toen ze naar een minder goed betaalde baan overstapte, ze dat niet heel fijn vond. “Ik deed mijn werk met een glimlach, maar vanbinnen voelde het toch niet goed.”

Expo geslaagd

De studenten en mensen uit het werkveld blikten terug op een geslaagde expo. “Het was interessant om te zien hoe andere generaties over thema’s als succes en doorgroeien denken”, vertelt eerstejaarsstudent ORM Lucas van der Liet. “Ik ga die thema’s thuis met mijn ouders ook bespreken. Ik denk dat het goed is om duidelijk te maken hoe ik erover denk.” Ook Marlinda de Jong, ledenraadslid bij de Rabobank, is blij met de expo. “We lijken allemaal verassend veel op elkaar.”

Na afloop spreekt Asja van Hooijdonk, ORM-docent en medeorganisator, van een succesvolle eerste editie. Zo kreeg ze veel positieve reacties van de aanwezige studenten en professionals. Ze zijn in gesprek om te kijken naar een nieuw event, volgend jaar.