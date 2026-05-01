Studentenvakbond vraagt steun voor Iraanse studenten in Nederland

Iraanse studenten hebben geldzorgen, waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond. Door de oorlog in hun thuisland kunnen ze niet bij hun bankrekening en ze mogen in Nederland maar beperkat werken.

De oorlog van de Verenigde Staten tegen Iran heeft ook gevolgen voor Iraanse studenten in Nederland. Ze maken zich zorgen om familie en vrienden in hun thuisland, maar ze hebben ook te kampen met praktische problemen hier.



De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft een brief gestuurd aan alle universiteiten en hogescholen. Daarin vraagt de vakbond om hulp voor deze studenten, en dan vooral financiële steun.

Deze studenten komen van buiten Europa en daarom mogen ze hier maximaal 16 uur per week werken. Ze hebben hier geen recht op studiefinanciering. Als ze niet bij hun rekening kunnen, hebben ze vaak niet genoeg om rond te komen. Volgens de LSVb geeft dat zorgen over om hun rekeningen en huur.

De vakbond waarschuwt ook tegen polarisatie rond Iran en de oorlog. Die doet de mentale druk op deze studenten toenemen, meent de LSVb. “Dit heeft een grote impact op hun welzijn en het halen van hun diploma.”

“Daarom roepen wij jullie op om solidair om te gaan met deze studenten en ze te helpen”, staat in de brief. Universiteiten en hogescholen zouden deze studenten wat ruimte moeten geven, ook door soepel met het bindend studieadvies om te gaan en meer herkansingen te geven.

Een aantal instellingen doet dit al , erkent de vakbond, “en daar zijn wij heel blij mee, maar tegelijk lukt dit niet overal en dat heeft grote gevolgen voor de student.”

“We kunnen ons niet voorstellen hoeveel stress deze studenten hebben”, zegt LSVb-voorzitter Maaike Krom in een persbericht over de brief. “Ze kunnen op dit moment geen kant op. Een tentamen is het laatste waar je je dan druk over maakt.”

Volgens de laatste cijfers studeren er 1.200 Iraanse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs, van wie meer dan de helft in het hbo.

“Wij hebben begrip voor de lastige situatie waarin deze studenten zich kunnen bevinden”, zegt de Vereniging Hogescholen. “Het probleem is bij ons bekend. Hogescholen kijken wat ze redelijkerwijs kunnen betekenen voor deze studenten.”

Zo reageert ook universiteitenvereniging UNL. “Universiteiten hebben aandacht voor het lot en welzijn van Iraanse studenten”, zegt een woordvoerder. “We gaan graag met de LSVb in gesprek over de signalen die zij krijgen.”