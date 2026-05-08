Universiteiten buigen zich over hun digitale autonomie

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 08 mei 2026

Een illustratie van drie mensen die samenwerken om gegevens op een groot computerscherm te analyseren. Een persoon links houdt een vergrootglas vast boven een zoekbalk, een persoon bovenaan wijst naar het scherm en een derde persoon zit rechtsonder met een laptop op schoot. Op het scherm zijn verschillende staafdiagrammen en grafieken te zien in een minimalistische, moderne stijl met blauwe, gele en rode accenten.
Universiteiten moeten echt minder afhankelijk worden van de Amerikaanse softwaregiganten, vinden ze. Ze richten samen een commissie op voor meer digitale autonomie.

Van de ene op de andere dag niet meer bij je mail kunnen vanwege Amerikanse sancties: wat de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag vorig jaar overkwam, is een alarmsignaal geweest voor universiteiten.

“We moeten eigenlijk een digitaal noodpakket ontwikkelen”, zegt woordvoerder Ruben Puylaert van UNL, de koepel van Nederlandse universiteiten. “Wat als er zoiets gebeurt als bij het Strafhof? Op welke aanbieder stap je dan over?”

‘Onderwijswaarden onder druk’
De afhankelijkheid van Amerikaanse software is groot. Vooral Microsoft is heer en meester in het Nederlandse hoger onderwijs. En de Amerikanen kunnen zomaar de knop omdraaien. Of de prijzen flink verhogen. Of stiekem anderen inzage geven in onze data.

“Deze afhankelijkheid zet de waarden van onderwijs en wetenschap onder druk”, schrijft UNL in een verklaring. De koepel heeft een commissie in het leven geroepen waar ook de overheid en IT-coöperatie SURF in zitten. De commissie gaat de risico’s in kaart brengen en oplossingen zoeken voor de korte en lange termijn.

Hogescholen en universiteiten gebruiken niet alleen email en kantoorsoftware van Microsoft, maar leunen er ook sterk op voor cloudopslag of voor het veilig houden van hun netwerken. Die afhankelijkheid stelden de rectoren van alle universiteiten al in 2019 aan de kaak, maar sindsdien is er in de praktijk nog niet veel aan veranderd.

Meer aandacht
Toch neemt de aandacht voor deze afhankelijkheid wel toe. Vorig jaar riep de Tweede Kamer de overheid op om samen met het hogescholen en universiteiten de digitale autonomie van Nederland te vergroten.

Ook hogescholen werken daaraan, zegt een woordvoerder van de koepelvereniging. Zo startten ze samen met SURF een paar jaar geleden een ‘innovatiezone’ waarin alternatieven worden gezocht “voor marktpartijen die publieke waarden niet respecteren”.

Eind vorig jaar begon SURF een praktijktest met software van het Duitse Nextcloud. Dat zou voor een deel Microsoft kunnen vervangen. Die pilot is zo populair dat SURF hem nu uitbreidt

