Universiteiten willen dat minister Palestijnen helpt hierheen te komen

Zes Nederlandse universiteiten en een hogeschool roepen de minister op om Palestijnse studenten en onderzoekers te helpen hierheen te komen. Dat doen zij in een brief samen met onderzoeksinstituut NIAS. Update: Volgens de minister gebeurt dit al.

De Palestijnen zouden in Nederland gaan studeren of onderzoek doen. Daarvoor moeten ze eerst naar Jordanië, om daar bij de Nederlandse ambassade hun visum op te halen.

De instellingen roepen de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, op om een handje te helpen, schrijft NRC. In een brief vragen ze hem om zich “actief in te zetten om hen op de evacuatielijsten te krijgen zodat zij bij ons aan de slag kunnen”.

De brief is niet openbaar gemaakt, maar zou ondertekend zijn door de twee Amsterdamse universiteiten, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht en de Universiteit Utrecht. Ook de Haagse Hogeschool en onderzoeksinstituut NIAS steunen de oproep.

Wageningen Universiteit, die eerder Palestijnse studenten bijstond in een rechtszaak tegen de Staat, heeft de brief niet ondertekend. Dat bevestigt een woordvoerder: “We hebben zelf ook vragen over de houding van het ministerie, maar kiezen ervoor die niet via deze weg te openbaren.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder deze maand oordeelde de rechter al in een voorlopige voorziening dat de minister een groep van 46 Palestijnen moet helpen Gaza te verlaten. Het zou maar een kleine moeite zijn voor de overheid om zich diplomatiek in te spannen om hen de grens met Jordanië te laten passeren, stelde de rechter.

Update: Een woordvoerder van de minister laat weten dat Buitenlandse Zaken de Palestijnse studenten en onderzoekers al heeft aangemeld bij Israëlische autoriteiten, kort na de uitspraak van de rechter: “Nederland houdt zich aan de voorlopige voorziening.”