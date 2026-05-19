Zo makkelijk mag universiteitsblad DUB nooit meer offline, vindt hoofdredacteur

DUB blikt terug op de week van de ict-storing

Acht dagen lang was het Utrechtse digitale universiteitsblad DUB onbereikbaar. Hoofdredacteur Bas Mesters maakt zich zorgen: “We bleven wel erg lang offline.”

Een brand in een datacentrum in Almere legde de ict-systemen van de Universiteit Utrecht plat. Lessen en tentamens vervielen, data en documenten waren onbereikbaar en deuren konden niet meer open.

Ook nieuwsmedium DUB ging uit de lucht – net nu er zoveel te schrijven viel. Het gebeurde op donderdag 7 mei en pas acht dagen later kwam de website weer online. Hoofdredacteur Bas Mesters baalt ervan: zo lang mag het nooit meer duren, schrijft hij in een redactioneel.

Zelfs de deur van de redactieruimte bleef gesloten.

“We konden inderdaad niet meer naar binnen. De deuren hebben hier geen sleutelgaten, het gaat allemaal met een pasje en dat systeem deed het niet meer. We moesten thuiswerken of op de gang zitten.”

Hoe kwamen jullie de dagen door?

“We hebben harder gewerkt dan ooit. We gingen door op LinkedIn en Instagram, maar daar heb je beperkte ruimte. We gingen afbeeldingen van onze teksten maken, zodat we toch langere stukken konden plaatsen. Zulke dingen moet je allemaal ontdekken, maar je wilt liever met de inhoud bezig zijn.”

Hebben jullie een papieren uitgave overwogen?

“Nee, want de problemen begonnen op een donderdag. Dan denk je: hopelijk zijn ze vandaag of morgen weer voorbij, of anders maandag. Ik dacht wel: het zou fijn zijn als hier nog ergens een drukpers stond, voor als het langer duurt.”

En het duurde dus langer.

“Die maandag werden er wel wat diensten van de universiteit opgestart, maar DUB nog niet. Het ging in fases. We behoorden tot de laatste groep die weer online kwam. Toen was het al Hemelvaartsdag.”

Hoe kijken jullie hierop terug?

“Ik beschouw het als een stresstest voor onze onafhankelijkheid en daar zijn we niet voor geslaagd. Wij zijn uitgevallen. Het gebeurde weliswaar niet doelbewust, maar toch: zo makkelijk is het dus. Als iemand ons uit de lucht zou willen halen, dan kan dat bij wijze spreken met een druk op de knop.”

Want jullie hebben geen eigen server.

“Het is bizar dat we zoveel problemen hadden door een brand in Almere. We gaan kijken of we buiten de systemen van de universiteit om een veilige back-up van onze website kunnen maken.”

Waarom zegt het iets over de onafhankelijkheid van DUB?

“We bleven wel erg lang offline en dat geeft te denken. Het is logisch dat onderwijs en onderzoek voorrang kregen, maar wij moesten helemaal achter in de rij aansluiten. We werden niet als core business gezien. We praten weleens over de gevaren van big tech, maar we moeten ook nadenken over de lokale tech.”

En nu zijn jullie weer online.

“Gisteravond waren we weer twee-en-half uur offline door een stroomstoring in Almere, samen met enkele andere UU-sites. Maar we hadden maandag wel weer een verhaal op de site, waarin we de week van de storing beschreven. Vandaag laten we twee kritische ict-onderzoekers aan het woord. De grote vraag is natuurlijk hoe dit kon gebeuren. Uiteindelijk willen we graag een interview met het college van bestuur hierover.”