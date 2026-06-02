Frits Gronsveld gestart als interim-bestuurder Avans

Frits Gronsveld. Foto via: Avans

Frits Gronsveld is door de raad van toezicht benoemd tot interim-bestuurder op Avans. Hij voegt zich bij het college van bestuur (cvb), dat daarmee weer compleet is. Gronsveld is gisteren gestart en tot 1 september 2027 aangesteld.

Gronsveld was eerder lid van het college van bestuur van Hogeschool Utrecht en voorzitter van van het college van bestuur van het Scheepvaart en Transport College Rotterdam. Ook werkte hij in verschillende rollen binnen de rijksoverheid. Op dit moment is hij strategisch adviseur en programmamanager bij een adviesbureau.



De interim-bestuurder kijkt ernaar uit om te starten op de hogeschool. ”Avans heeft een sterke positie in het hoger onderwijs en een duidelijke maatschappelijke ambitie. Dat vraagt om keuzes die richting geven aan de toekomst van de organisatie en de ondersteuning van onderwijs en onderzoek”, zegt hij. ”Vanuit mijn ervaring met veranderopgaven in het publieke domein hoop ik daar samen met Marjan en Charissa een bijdrage aan te leveren.”

”Stappen zetten”

Collegevoorzitter Marjan Hammersma is blij met de komst van Gronsveld, die de portefuille bedrijfsvoering op zich gaat nemen. ”Hij komt Avans versterken in een fase waarin we intensief werken aan de ontwikkeling van onze organisatie. Er moet daarbij ook veel werk worden verzet op het terrein van de bedrijfsvoering en de ondersteuning van ons onderwijs en onderzoek”, staat in een bericht op intranet. ”Zijn brede ervaring en deskundigheid op dat gebied komen zeer goed van pas en helpen ons om daarin verdere stappen te zetten.”

Hoe de portefeuille bedrijfsvoering na de interim-periode van Gronsveld wordt ingevuld, is nog niet bepaald. Daar buigt de raad van toezicht zich nog over.