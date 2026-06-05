Genomineerden Nederlandse Onderwijspremies bekendgemaakt

Illustratie: Joris Habraken

Negen onderwijsteams uit het mbo, hbo en wo zijn genomineerd voor de Nederlandse Onderwijspremies 2026. Op 25 juni horen ze wie de nummer een, twee en drie binnen hun eigen sector zijn.

De Nederlandse Onderwijspremies worden jaarlijks toegekend aan teams van hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen die “een vernieuwend onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld”.

Per sector is 2,5 miljoen euro beschikbaar. De nummer één krijgt 1,2 miljoen euro, de tweede krijgt 800 duizend euro en de derde 500 duizend euro. Met dat geld kunnen de teams (toekomstige) projecten financieren gericht op onderwijsvernieuwing.

Onderwijsminister Rianne Letschert zal op 25 juni de prijzen uitreiken tijdens het ComeniusFestival in Nieuwegein. Dan wordt ook bekend welke plaats de teams hebben behaald.

Theater in de klas

In het hbo gaan de prijzen naar de Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Inholland. De teams ontwikkelden een ‘digital education lab’, zetten theater in om lastige thema’s bespreekbaar te maken in de klas en bestrijden de uitval van studenten aan de pabo door een volledige onderwijsvernieuwing.

Suïcidepreventie

In het wo zijn teams van de TU Delft, Universiteit Leiden en het Erasmus MC genomineerd. Daar leerden ze studenten stapsgewijs om te gaan met complexe technologie, ontwikkelden ze e-learningmodules over suïcidepreventie voor psychologiestudenten en zorgmedewerkers en vernieuwden ze onder meer de toetsing en beoordeling bij de geneeskundeopleiding

Sectoroverstijgend

Sinds 2023 doet ook het mbo mee. Dit jaar zijn het DC Terra, Koning Willem 1 College en Gilde Opleidingen genomineerd voor onderwijs in de zorg, de techniek en in een sectoroverstijgend programma.