Hongarije mag weer meedoen met Erasmus+

Vanaf het komende studiejaar mogen Hongaarse studenten weer deelnemen aan het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie bekendgemaakt.

Ruim drie jaar geleden besloot de Europese Unie de geldkraan naar Hongarije dicht te draaien. Miljarden aan EU-subsidies werden bevroren. Universiteiten mochten geen Europees geld meer ontvangen en er zou een einde komen aan de uitwisseling van Erasmusstudenten. Hongarije moest eerst concrete stappen zetten om de rechtsstaat te versterken.

Nu is er een einde gekomen aan het zestienjarige bewind van Viktor Orbán. Bij de verkiezingen in april behaalde de oppositiepartij van Péter Magyar de overwinning. Die belooft de corruptie in het land aan te pakken en ook de onafhankelijkheid van het hoger onderwijs te herstellen.

Belangrijke stappen

Dat loont. De Europese Commissie wil de samenwerking met Hongarije hervatten en er komt weer wat Europees geld beschikbaar. Volgens Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft de regering-Magyar al belangrijke stappen genomen. Dat zei ze vandaag tijdens een persconferentie in Brussel samen met de nieuwe Hongaarse leider.

Er moet nog het een en ander gebeuren, maar de voorzitter spreekt van een “strong wind of change”. Ook op het vlak van academische vrijheid is vooruitgang geboekt.

Von der Leyen sloot af met speciale aandacht voor Erasmus+. Volgens haar laat zo’n uitwisseling je verliefd worden op een ander land, taal en cultuur. Het is belangrijk dat ook Hongaarse studenten weer van die bijzondere ervaring kunnen genieten, vindt ze. En dat mag dus weer vanaf komend studiejaar.