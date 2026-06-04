Moet er echt zoveel geld naar onderwijs, vraagt ChristenUnie in Verantwoordingsdebat

Illustratie: Joris Habraken

Waarom wil het kabinet 1,5 miljard euro extra aan onderwijs en onderzoek besteden, terwijl er weinig geld is voor het onderhoud van bruggen en de aanleg van nieuwe wegen? Daarover botsen ChristenUnie en D66 in de Tweede Kamer.

Woensdag hield de Tweede Kamer het zogeheten Verantwoordingsdebat over de rijksuitgaven in 2025. Uiteraard wierpen de fracties ook de blik vooruit: maakt het nieuwe kabinet verstandige keuzes?

Pieter Grinwis van de ChristenUnie zette het extra geld voor onderwijs en onderzoek naast het geld voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Het gaat me echt aan het hart dat we zo weinig investeren in onze infrastructuur, terwijl we aan andere zaken geld uitgeven als water”, zei hij.

Liggen de prioriteiten niet verkeerd, vroeg hij. “Waarom is er in het coalitieakkoord wel 1,5 miljard per jaar structureel extra opgenomen voor OCW, maar slechts een fooi van structureel 0,5 miljard voor IenW?”

Bruggen

D66 keek ervan op. “Suggereert hij nou dat we op onderwijs zouden moeten bezuinigen om de bruggen en sluizen te betalen”, vroeg Kamerlid Henk-Jan Oosterhuis.

Grinwis noemde het “een kwestie van smaak” hoeveel geld je in het onderwijs of de infrastructuur moet steken, maar hij vond het extra budget voor onderwijs wel opvallend, gezien de problemen met de infrastructuur. “Vroeger was IenW een respectabel departement, dat hoog in de politieke pikorde stond, maar nu is dat het ministerie dat zich tevreden moet stellen met de kruimeltjes die van de tafel vallen.”

Gevaarlijk

Oosterhuis wilde die twee niet tegenover elkaar zetten. “Infrastructuur hebben we nodig voor een bloeiende economie en een goed vestigingsklimaat, maar investeren in onderwijs en wetenschap is daarvoor natuurlijk net zo belangrijk”, onderstreepte hij.

De minister van Financiën, Eelco Heinen, nuanceerde het bedrag dat Grinwis noemde. Er gaat beduidend meer dan 0,5 miljard euro extra naar infrastructuur, alleen is dat geen ‘structureel’ geld. In deze kabinetsperiode gaat het om 1,5 miljard en de komende tien jaar 1,1 miljard euro. Alleen zit daar dus een einddatum aan.

Grinwis diende geen motie in om de uitgaven aan onderwijs te verlagen ten behoeve van de infrastructuur. Wel wil hij meer inzicht in de verwachte kosten voor de vervanging van infrastructuur. Die motie werd mede ondertekend door D66 en enkele andere partijen.