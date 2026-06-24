Nieuwe cao universiteiten: lonen met 3,1 procent omhoog en zwangere medewerkers beter beschermd

Illustratie: Elmarye Aaij

Werknemers van universiteiten krijgen per 1 juli een salarisverhoging van 3,1 procent, een eenmalige uitkering van ruim 1500 euro en 50 euro per maand daarbovenop. Dat staat in een nieuw cao-akkoord. Ook zwangere medewerkers worden beter beschermd.

De universiteiten en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor alle medewerkers van de veertien Nederlandse universiteiten. Hun salaris gaat structureel met 3,1 procent omhoog.

Daarbovenop krijgen ze vijftig euro bruto per maand. “Vooral medewerkers in lagere salarisschalen profiteren van deze afspraak en ontvangen relatief meer dan collega’s in hogere schalen”, zegt bestuurder Donald Pechler van de Algemene Onderwijsbond. De gemiddelde loonsverhoging is daarmee 4,1 procent. Daarnaast is er voor iedereen een eenmalige uitkering van 1.534 euro bruto.

Volgens Hans Biemans, vicevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen en delegatieleider namens UNL, hebben de bezuinigingen van het vorige kabinet “hun weerslag gehad op universiteiten”. Het nieuwe akkoord biedt “een verantwoorde loonstijging” en er worden stappen gezet “op een aantal belangrijke onderwerpen”.

Zwangerschap

Zo krijgen postdocs voortaan een verlenging van hun contract bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, en bij ouderschaps- en geboorteverlof. “Promovendi hadden dit al, dus dit hebben we gelijkgetrokken”, zegt Pechler.

Daarnaast wordt het contract van promovendi die kolven met een maand verlengd, zodat zij de tijd hebben om hun onderzoek goed af te ronden. Medewerkers die bepaalde toeslagen kregen vóór hun zwangerschap, zoals voor onregelmatig werk, behouden deze tijdens de zwangerschap.

Werkdruk beperken

In de cao komt ook het ‘recht op onbereikbaarheid’ te staan, zodat universitaire medewerkers niet zomaar gebeld kunnen worden voor elk wissewasje. “We willen de werkdruk beperken en een cultuur bevorderen waarin rust buiten werktijd wordt gerespecteerd”, aldus Pechler.

Docenten in salarisschaal 3 of 4 behouden hun schaal en trede als ze overstappen naar een andere universiteit. Ze hoeven dus niet opnieuw ‘onderaan’ te beginnen. De vakbonden willen nog onderzoeken hoe deze groep vaker een vast contract kan krijgen.

De universiteitsbestuurders en vakbondsleden leggen het onderhandelaarsakkoord nu voor aan hun achterbannen. Ze hopen uiterlijk 20 juli een nieuwe cao te hebben, die dan met terugwerkende kracht zal gelden per 1 juli.