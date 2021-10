AMR stemt in met plannen grootschalige renovatie Hogeschoollaan

Sfeerimpressie Plaza Hogeschoollaan. Bron: iavans.nl

De Avans Medezeggenschapsraad is dinsdagmiddag akkoord gegaan met de plannen om het Avansgebouw aan de Hogeschoollaan in Breda te renoveren. Als binnenkort ook de Raad van Toezicht toestemt, is het besluit definitief en wordt het pand vanaf de zomer van 2022 flink aangepakt.

Avans wil de locatie renoveren, duurzamer maken en academieruimtes beter laten aansluiten op onderwijsvormen volgens de Ambitie 2025. Het idee is om de indeling en uitstraling op meerdere plekken te wijzigen.

Ontmoetingscentrum

Rondom de Plaza, ook wel het atrium, komen leertuinen met het atrium als ‘verbindend hart’ ertussen. Academieruimtes worden aangepast naar het voorbeeld van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) op de derde verdieping. Ook krijgen de hoeken met kantoorruimtes een meer open karakter. En het gedeelte waar nu Xplora zit, verandert in een multifunctioneel ontmoetingscentrum.

Ook worden de centrale voorzieningen onder handen genomen. Door de forse toename in het aantal studenten en medewerkers van de laatste jaren, is dat nodig. Zo komt er een betere doorstroming van de entree, betere verbindingen tussen de gebouwdelen, meer open studievoorzieningen en een spreiding van de catering door het gebouw.

Avans verwacht in de zomervakantie van 2022 te starten met de grote verbouwing. In totaal duurt dat bijna 2,5 jaar. Medio 2024 is het de planning klaar te zijn.