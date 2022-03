Verkiezingskoorts of niet, studenten uit Tilburg stemmen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Punt gaat in elke Avansstad langs om bij de studenten de stemmingskoorts te peilen. Dinsdag vertellen de studenten aan de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg hoe ze tegen de verkiezingen aankijken.

Op de begane grond wachten Emelie Boullart en Renwar Hanina op hun volgende les. De derdejaarsstudenten Bouwkunde denken allebei anders over de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Ik ga stemmen in Valkenswaard”, zegt Emilie trots. Haar studiegenoot daarentegen maakt de gang naar de stembus niet: “Ik stop daar geen moeite in”, vertelt Renwar uit Sliedrecht. De politiek boeit hem weinig. “Voor mij gaat het goed in mijn gemeente. Ik heb ook geen voorkeur voor een partij.”

Emelie reageert: “Je kunt ook blanco stemmen. Dan stem je op niemand of tegen iedereen. Ik vind dat beter dan dat je niet stemt.” Renwar schiet in de lach. “Maar ik ben ook niet tegen iedereen. Ik weet nog niet of ik dat ga doen.”

Luuk van den Eijnde, eerstejaarsstudent Ruimtelijke Ontwikkeling, wacht bij de ingang op zijn apparatuur bij de uitleenmuur. Deze verkiezingen mag hij voor de eerste keer stemmen. “Maar ik heb nog niks voorbereid”, zegt de student. Hij is dat wel van plan. “Ik ga advies vragen aan mensen die al jarenlang stemmen. Daarna misschien een stemwijzer invullen om te kijken waar mijn interesses liggen.”

Bij Xplora werkt Jeroen van Poeijer achter zijn laptop. De tweedejaarsstudent Bouwkunde twijfelt geen moment om te stemmen. “Ik vind het belangrijk te weten wat er gebeurt in mijn gemeente en wil daar inspraak in hebben..” De inwoner van Fijnaart kijkt bij de keuze van zijn partij naar standpunten over milieu, immigratie en woningbouw. Dat laatste licht hij toe: “In mijn gemeente is een groeiend tekort aan woningen. Daarnaast moeten huizen betaalbaar blijven.”

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen peilt Punt de verkiezingskoorts in de Avanssteden. De redactie sprak al met studenten uit Den Bosch en Roosendaal.

Ontdekkingsfase

Volgens Emelie moet niemand zomaar op een willekeurige partij stemmen. “In de bus zei iemand: ‘Ik ga iene miene mutte stemmen.’ Toen dacht ik: nee, nee, nee!” Renwar wil ook niet random zijn stem uitbrengen. Hoe heeft Emelie zich voorbereid op de verkiezingen? “Ik vulde een stemwijzer in en keek of ik het inderdaad eens ben met de standpunten van die partij. Ik vind de woningcrisis en het klimaat belangrijk. In mijn dorp hebben ze het ook over een straat afzetten. Maar dat interesseert me niet.”

De 18-jarige Luuk zit nog in de ontdekkingsfase. Links, rechts, progressief, conservatief: hij heeft nog geen idee. “Ik ken mijn politieke richting niet. Dat moet ik nog uitzoeken.” Welke onderwerpen vindt de student wel belangrijk voor zijn eerste verkiezingen? “Ik denk groen en duurzaamheid door de klimaatverandering.”

Jeroen vult een stemwijzer in en leest daarna de partijprogramma’s door. Een lokale partij krijgt zijn voorkeur boven een landelijke. “Mensen in de gemeente weten beter wat daarbinnen speelt. Ik kies dus niet klakkeloos dezelfde partij als tijdens de landelijke verkiezingen.” De student omschrijft zichzelf niet als een zwevende kiezer, maar kijkt wel “wat vrijer” naar verschillende partijen.

Wegtrekken

Ondanks dat Renwar nog nooit heeft gestemd en dat ook niet van plan is deze verkiezingen, vindt hij wel dat jongeren hun stem moeten horen. “Als je een mening hebt, spreek hem uit. Ik vind de politiek te ingewikkeld om een oprechte mening over te vormen. Je weet niet wie liegt en wie de waarheid spreekt. Ik heb geen tijd om zelf naar de waarheid te zoeken.” Als de juiste persoon op de kieslijst staat, zou hij wel stemmen. “Ik wil gewoon iemand die het goed doet.”

Luuk vindt stemmen belangrijk. Zeker onder jongeren. “Als ze nu niet stemmen, dan gaan ze dat later waarschijnlijk ook niet doen.” Jongeren zijn de toekomst en moeten daarom naar de stembus, vindt Jeroen. “Ze moeten betrokken blijven bij de gemeente. Ik wil voorkomen dat mijn gemeente leegtrekt. Veel jongeren verhuizen nu naar grotere steden.”