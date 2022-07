Recept: Met deze watermeloen feta salade van FoodbySann ga jij goed je vakantie in

Recepten die gezond zijn, makkelijk om te maken én er fancy uitzien. Oud-Avansstudent Sanne van Lierop bedenkt ze helemaal zelf en publiceert ze op haar Instagrampagina Food by Sann. Iedere maand deelt Punt een van haar recepten. Vorige maand publiceerden we een ontbijtje waarmee je je huisgenoten of je (potentiële) liefde mee verrast na een avondje stappen. Benieuwd wie Sanne is? Ze stelt zich hier voor.