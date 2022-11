Dag van de Ondernemer: ook bij Avans lopen eigen bazen rond

Het is vandaag de Dag van de Ondernemer. Nederland telt meer dan 2 miljoen bedrijven, volgens cijfers van het CBS. Bij Avans lopen ook een hoop ambitieuze student-ondernemers rond. Punt spreekt regelmatig een van hen. We zetten er een aantal op een rijtje.

Ralph Bethlem, oud-Avansstudent, Beermate

Als student en eigenaar van feestorganisatie Studance, merkte de nu oud-Avansstudent Ralph Bethlem dat er wel iets beter kon in de horecasector: het op grote schaal tappen van bier zonder verspilling. Al tijdens zijn studie Business Innovation bedacht hij zijn bedrijf Beermate, dat geautomatiseerde barsystemen maakt die snel veel bier kunnen tappen. Ideaal voor op festivals. Zijn idee won ‘Het beste idee van AI&I’ en leverde de ondernemer uiteindelijk een subsidie van 40 duizend euro op.

Op de achtergrond Aemil en Sivar, op de voorgrond (v.l.n.r.) Katie, Manouk en Frederique

Manouk, Katie, Frederique en Aemil, studenten Mens en Techniek in Breda, Game to Talk

Om praten over seksualiteit makkelijker te maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis (ASS) en hun begeleiders, bedachten de studenten een mobiele escaperoom in de vorm van een kist met spellen: De Kijkdoos. Bij het ontwikkelen daarvan werkten ze samen met seksuologen, gedragsdeskundigen, psychologen en de doelgroep.

Door het spelen van de spellen komen thema’s aan bod als grenzen aangeven, verliefdheid en seksualiteit en social media. De missie van de studenten: taboes rondom seksualiteit in de zorg doorbreken.

Joost Danen, Stan Buitendijk, studenten Ondernemerschap en Retailmanagement, Free2drive

Je rijbewijs halen zonder daadwerkelijk de weg op te moeten. Dat kan volgens derdejaarsstudenten Ondernemerschap en Retail Management Joost Danen en Stan Buitendijk, vertelden zij aan Punt. Zij zijn namelijk een onderneming gestart waarbij je via virtual reality (VR) rijles krijgt. Het bedrijf heet Free2drive en maakt het halen van een rijbewijs een stuk goedkoper. Joost: “Een rijles kost gemiddeld vijfenveertig tot vijftig euro. Bij Free2drive zou het door virtual reality maar twintig euro kosten.”

Senna Stevens

Senna Stevens, student Ondernemerschap en Retailmanagement, ‘t Bevertje

Met een vader die een eigen scheepswerf heeft, ‘vaarde’ derdejaars Ondernemerschap en Retail Management Senna Stevens als vanzelf de botenwereld in. Sinds twee jaar staat ze aan het roer van bootverhuurbedrijf ’t Bevertje en verhuurt ze plezierjachten. “Ik verhuur plezierjachten aan mensen die wél het genot willen van een eigen boot, maar geen geld of tijd hebben voor de bijkomende ‘lasten’ zoals het onderhoud of het havengeld dat je als booteigenaar hebt of betaalt.” De Bredase Avansstudent vindt het ondernemerschap geweldig. “Een eigen bedrijf en daarnaast een voltijdstudie is pittig, maar nu ik sinds vorig jaar gebruik mag maken van de topondernemersregeling van Avans, is het makkelijker te combineren.”



Lisanne den Hartog en Jenna van Westenbrugge, Ondernemerschap en Retailmanagement, boek voor ondernemers

Lisanne den Hartog en Jenna van Westenbrugge bedachten voor een project van hun studie Ondernemerschap en Retail Management een manier om beginnende ondernemers in de mode- en beautysector te helpen. Ze schreven een boek en agenda in één waar allerlei handige tips in staan om je schoonheidsbedrijf van de grond te krijgen. “We waren de hele dag aan het brainstormen en kwamen er maar niet uit. Dus we besloten even stoom af te blazen op het terras. Daar kregen we opeens de ingeving voor het boek.”

Kitty van der Made, docent Social Work, Mijn Woongenoot

Niet alleen telt Avans een hoop student-ondernemers, ook sommige docenten houden zich met het ondernemerschap bezig. “Het verhaal waar een ondernemer voor mij uitblinkt is het verhaal van Avansdocent en sociaal ondernemer Kitty van der Made. Puntcollega’s Larissa Gomez Meyer en Sydney Douwes spraken met haar over haar nieuwe project Mijn Woongenoot. Daarin koppelt ze studenten die woonruimte zoeken aan senioren die ruimte over hebben. Zo ontstaat er een win-winsituatie. Deze ondernemer denkt in creatieve oplossingen en dat vind ik inspiratie voor vele andere ondernemers.”