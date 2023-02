Technisch mankement aan verwarming Onderwijsboulevard blijft heikel punt, sommige ruimtes nog steeds te heet

Ri via Pixabay

De verwarmingsproblemen op de Onderwijsboulevard in Den Bosch zijn nog steeds niet opgelost. In december leken ze verholpen, toch blijft het op verschillende plekken te warm.

Dat komt doordat de digitale kopie van het gebouw, die de verwarmingsinstallatie aanstuurt, uitstaat. De voorspellende software wordt gebruikt sinds 2019 en leverde juist energiebesparing op. “Maar door de temperatuur naar 19 graden te zetten, raakten veel regelingen in het klimaatsysteem verstoord”, vertelt een medewerker vastgoed en huisvesting. In bepaalde ruimtes werd het bloedheet (22 graden) of steenkoud (15 graden). “De problemen worden versterkt door de temperatuurschommelingen van deze winter. Daarom is besloten om de software uit te zetten. Echter kan het daardoor voorkomen dat het in sommige ruimtes te warm wordt.”

Verschil in energiekosten

In 2021 berekende het Hoger Onderwijs Persbureau de energiekosten van hogescholen in Nederland. Uit die gegevens blijkt dat de kosten voor Avans zo’n 2,82 miljoen euro waren voor gas en water. Wat betekent het verwarmingsprobleem voor de energiekosten? “De cijfers uit 2021 gelden gecombineerd voor al onze panden en zijn een optelling van de kosten voor elektriciteit, stadsverwarming, gas en water. De Onderwijsboulevard is een groot pand, maar kijkend naar alle panden vormt dit maar een klein deel van het geheel van de kosten.” Volgens de medewerker zorgt het niet voor een significant verschil in de kosten of het verbruik als er een deel van de winter één van panden minder efficiënt verwarmd wordt.

Een structurele oplossing om de verwarmingsinstallatie goed in te stellen, duurt naar verwachting nog minimaal een maand.