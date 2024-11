Drie oud-Docenten van het Jaar over hun titel: ‘Studenten weten me sneller te vinden’

Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

Wie wordt Docent van het Jaar? Punt is weer gestart met het nominatieproces voor de verkiezing van dit jaar. Drie oud-winnaars blikken terug op hun overwinning en vertellen wat het hen heeft gebracht.

Vorig jaar ging de titel naar Mechanicadocent Henny van der Linden. Hij werd toen onder toeziend oog van zijn studenten feestelijk verrast door zijn academiedirecteur. “Dat was heel leuk. De grootste eer vind ik dat het initiatief om me te nomineren kwam van mijn studenten”, vertelt de winnaar van vorig jaar. “Ik krijg er nu nog steeds positieve reacties op. Een tijdje geleden hoefde ik me niet eens voor te stellen aan een collega die nog niet zo lang op Avans werkt. Hij herkende me al als Docent van het Jaar.”

Henny van der Linden bij de uitreiking

Symbolische prijs

Door de titel is Van der Linden, die door zijn winst ook zitting mocht nemen in de jury van de Student van het Jaar-verkiezing, niet anders gaan lesgeven. “Wel merk ik dat studenten sneller bij me aankloppen als er iets is. Ook vragen ze of ik hun slb’er wil worden. Ik ben zichtbaarder geworden en daar maak ik dankbaar gebruik van. Zeker voor studenten die net op Avans zijn en nog niet weten wat bijvoorbeeld een decaan precies voor ze kan doen”, aldus de Avansdocent, die nuchter blijft over zijn titel. “Het is een symbolische prijs en er hoeft geen plein naar me vernoemd te worden. Ik denk nu ook: er mag wel weer een nieuwe Docent van het Jaar komen. Het is een prijs uit 2023, tijd voor een nieuwe.”

Waardering

Daphne de Launaij is docent bij de Academie voor Life Sciences en Technologie. In 2019 werd ze verkozen tot Docent van het Jaar. Daar blikt ze met een zeer positief gevoel op terug. “Ik vond het heel bizar, verwachtte het ook niet. Opeens werd ik verrast met een beker. Echt superleuk, een grote eer ook”, vertelt de Avansdocent. “Het was leuk om die waardering te krijgen. Je hebt de winst niet nodig om te weten waar je het allemaal voor doet, maar het benadrukt het wel.”

Daphne de Launaij met haar bos bloemen en beker

Zichtbaarheid

Net als Van der Linden merkt ook De Launaij dat ze na haar overwinning sneller werd gevonden door studenten met vragen. En dan vooral door studenten aan wie ze nog geen les gaf. “Dan hadden ze mijn naam ergens gehoord en kwamen ze naar me toe met studiegerelateerde vragen of over persoonlijke dingen. Ik ben wat zichtbaarder geworden”, zegt ze. “Als ik ze daarmee kan helpen, vind ik dat alleen maar goed. Dat is beter dan dat ze met hun ziel onder de arm blijven lopen.”



Nog regelmatig wordt ze door mensen herinnerd aan haar winst. Door collega’s in gesprekken, of door haar zoontje. “Die vindt de beker indrukwekkend”, zegt ze lachend.

Bevestiging

In 2022 ging de titel naar John Lousberg. De docent Rechten blikt, net als de andere oud-winnaars, positief terug op zijn winst. “Het was een bevestiging dat het enthousiasme dat ik probeer over te brengen op mijn studenten, herkend wordt. Dat maakt me trots en dat is fijn om terug te krijgen”, vertelt hij.

John Lousberg hoort dat hij Docent van het Jaar 2022 is geworden

Columnist

Na zijn winst zocht Lousberg naar manieren om de titel vorm te geven. Daarop benaderde hij de redactie van Punt met de vraag of hij columns mocht gaan schrijven. Dat doet de docent nu maandelijks. “Met veel plezier”, vertelt hij. “Je verwacht misschien dat je na de winst lintjes mag gaan knippen, maar dat is natuurlijk niet zo. Wel werd ik uitgenodigd voor een nieuwjaarsborrel en mijn academiedirectie stelde voor om mee te doen aan de landelijke Docent van het Jaar-verkiezing. Tot de finale kwam ik toen niet.”



Lousberg werd ook vorig jaar genomineerd voor de Docent van het Jaar-verkiezing. Hij schopte het tot de laatste 5, maar won niet. “Ik was toen wel teleurgesteld, de eerste winst smaakte natuurlijk naar meer”, zegt de Avansdocent, die vooral hoopt een mooie bijdrage geleverd te hebben aan het leven van alle studenten die hij les heeft gegeven in de loop der jaren. “Hopelijk is er over twintig jaar nog iemand die zich mij herinnert als iemand die enthousiast was over zijn vak en nog weet dat ik ooit de Docent van het Jaar-verkiezing heb gewonnen. Dat zou leuk zijn.”