Rob van Huijgevoort maakt kans op de titel Docent van het Jaar: ‘Studenten lopen makkelijk binnen’

Rob van Huijgevoort

Verbaasd, trots en blij verrast zijn de vijf genomineerde docenten die kans maken op de titel Docent van het Jaar 2024. Nadat het nieuws een beetje was ingedaald, sprak Punt met ze om wat meer over ze te weten te komen. Want wie is die docent eigenlijk, die volgens veel studenten zo tof is? Rob van Huijgevoort, docent bij de opleiding Mechatronica in Breda: “Ik vind het belangrijk dat studenten zich comfortabel voelen.”

Elke dag is Rob van Huijgevoort bij Avans te vinden. De werkruimte van de docenten van de Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx) zit naast Xplora. “Dus als studenten tegen problemen aanlopen, stappen ze hier makkelijk binnen. Ik heb niet het idee dat ze een drempel ervaren om dat te doen. Studenten stimuleren elkaar daarin ook.”

“Het leven van studenten is hectisch”, vindt de docent. “Toen ik zelf studeerde, waren er minder verleidingen. Ik vind het belangrijk dat studenten zich comfortabel voelen in mijn les en nodig ze uit om vragen te stellen.” Daarnaast moedigt hij ze aan om naar school te komen en buiten de lessen samen met hun projectgroep te studeren.

Tweedejaars

Van Huijgevoort vermoedt dat een groep tweedejaarsstudenten hem genomineerd heeft. “Ik geef veel les in het eerste jaar, daar zal het mee te maken hebben. Die studenten hebben nu les in een vakgebied waarin ik niet thuis ben, dus ik kan ze helaas niet meer helpen.”

Studenten van de opleidingen Mechatronica en Werktuigbouwkunde hebben in bepaalde blokken gezamenlijk les en ook Van Huijgevoort is in beide disciplines thuis. Hij kwam bij Avans binnen als werktuigbouwkundige, gaf eerst een tijdje les in Den Bosch en sinds een aantal jaar in Breda. “Er kwam een vacature bij Mechatronica, in dat gat ben ik gesprongen. Daarom ben ik zelf nog aan het studeren. Ik wil de studenten voorblijven, maar soms kan ik een vraag niet beantwoorden. Dan zoeken we het samen uit of kom ik er later op terug.”

Verschil

Van Huijgevoort is blij dat hij ooit de overstap maakte naar het onderwijs. “Ik vind jongeren ontwapenend. Vanaf het begin heb ik me verwonderd over hoe ze denken en redeneren.” Gedurende de opleiding ziet hij de studenten veranderen. “Bij de meesten zie ik al een groot verschil als ze terugkomen van hun stage. En als afstudeerbegeleider al helemaal. Dat is mooi om te zien.”

Naast Rob van Huijgevoort zijn docenten Josephine Quartel, Henry Vega en Luc Hombergen genomineerd. Niels Sprong eindigde ook in de top 5, maar bedankte voor de eer.



Stemmen op jouw favoriete docent kan hier tot en met 4 december.