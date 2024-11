Henry Vega maakt kans op titel Docent van het Jaar 2024: ‘Vertel studenten iedere dag dat ik er voor ze ben’

Henry Vega. Foto via: Shimin Chen

Verbaasd, trots en blij verrast zijn de vijf genomineerde docenten die kans maken op de titel Docent van het jaar 2024. Nadat het nieuws een beetje was ingedaald, sprak Punt met ze om wat meer over ze te weten te komen. Want wie is die docent eigenlijk, die volgens veel studenten zo tof is? Henry Vega, docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design in Breda, aan het woord over zijn nominatie.



‘’Het voelt heel goed genomineerd te zijn. Studenten vinden mijn lessen blijkbaar leuk en voelen zich veilig bij me. De nominatie voelt als een waardering’’, vertelt de internationale docent Henry Vega over zijn nominatie voor de Docent van het Jaar-verkiezing.



Derde keer

Vega is inmiddels een vaste gast aan het worden bij de Docent van het Jaar-verkiezing. Vorig jaar schopte hij het ook tot de laatste vijf kandidaten, net als in 2017. ‘’Ik heb inmiddels een mooie verzameling van nominaties’’, zegt hij lachend. ‘’Ik zag mijn nominatie, net als de eerste keer, niet aankomen. Dit jaar zijn we druk bezig met het nieuwe onderwijscurriculum en was ik voor mijn gevoel wat minder ‘aanwezig’. Maar blijkbaar was ik er dus toch.”

Foto via: Shimin Chen

Eerstejaarsstudenten

Vega vermoedt dat hij genomineerd is voor de verkiezing door eerstejaarsstudenten. Die schenkt hij extra aandacht omdat ze nieuw zijn en hun weg vaak nog moeten vinden op de hogeschool. ‘’Om genomineerd te worden door studenten die me pas een paar maanden kennen, voelt ongelofelijk. Het is een hele fijne groep, ik heb geluk om met deze mensen te mogen samenwerken’’, zegt hij vol lof.



De Avansdocent ziet zijn nominatie als een waardering voor de aandacht die hij in zijn lessen stopt. Daar tijd aan besteden vindt hij belangrijk, net als het onderhouden van persoonlijk contact met zijn studenten. ‘’Ik maak grapjes en zorg voor een goede sfeer. Ik vertel ze iedere dag dat ik er voor ze ben, ook na schooltijd.’’



Praten over problemen

Dat studenten weten dat ze bij Vega of zijn collega’s terechtkunnen om te praten over problemen, hoe moeilijk dat ook is, is iets wat hij bewust meeneemt in zijn werk als docent. ‘’We hebben wat studenten verloren in de laatste jaren en daar ben ik nog niet helemaal overheen. Zelf heb ik ook donkere periodes gehad als student. Maar, er is altijd iemand om te helpen. Dat wil ik ze meegeven.’’



Bitterzoet

Hoewel Vega erg blij is met zijn nominatie, voelt het voor hem ergens ook bitterzoet. Dat heeft alles te maken met het feit dat er binnen zijn academie collega’s zijn van wie de contracten niet worden verlengd door bezuinigingen. ‘’Dat doet pijn, want het zijn aardige en slimme collega’s, die stuk voor stuk ook genomineerd hadden kunnen worden voor de Docent van het Jaar-verkiezing. We gaan hen echt missen.’’



Binnenkort wordt bekend wie de Docent van het Jaar-verkiezing wint. Gaat Vega voor drie keer is scheepsrecht? ‘’De nominatie alleen al is fantastisch, dat meen ik echt. Ik voel me op Avans gekoesterd en gewaardeerd. Mijn nominatie is de kers op de taart.’’

Naast Henry Vega zijn docenten Josephine Quartel, Rob van Huijgevoort en Luc Hombergen genomineerd. Niels Sprong eindigde ook in de top 5, maar bedankte voor de eer.



Stemmen op jouw favoriete docent kan hier tot en met 4 december.