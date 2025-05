Avansmedewerkers en -studenten trekken rode lijn voor Gaza

Mede-initiatiefnemers Ilham Balizi (links) en Naem Sadiq (rechts)

Bij de ingang van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda hangt sinds dinsdag een rood lint. Het is een initiatief van medewerkers en studenten, die zo figuurlijk de rode lijn trekken voor de situatie van de Palestijnen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Het college van bestuur van Avans steunt het initiatief.

Een groep studenten, docenten en medewerkers van verschillende onderdelen van Avans wil zo stilstaan bij het aanhoudende leed in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. ‘’We beseffen dat de situatie impact heeft op studenten en medewerkers binnen de Avansgemeenschap, zowel direct als indirect’’, zegt Avansmedewerker Naem Sadiq, een van de initiatiefnemers van de actie. ‘’Het bespreekbaar maken van onrecht en leed raakt aan onze gezamenlijke waarden. Los van religie, overtuiging of politieke voorkeur.’’

Krachtig gebaar

Wie het wil, kan bij de ingerichte plek een stuk rood lint pakken om zichtbaar te dragen. ‘’Het lint staat voor de grens die overschreden is. Voor het onrecht dat niet genegeerd mag worden. Een stil, maar krachtig gebaar van betrokkenheid’’, is te lezen bij het ingerichte punt. Je kunt ook een boodschap achterlaten op het lint bij de ingang van het Avansgebouw. De actie is geïnspireerd op de grote demonstratie die eerder deze maand in Den Haag plaatsvond. Toen gingen honderdduizend mensen in het rood de straat op om aandacht te vragen voor de situatie van de Palestijnen in het conflict met Israël.

Het doel van de actie is om bewustwording te creëren binnen en buiten de hogeschool en om de dialoog te openen. ‘’In de hoop verandering teweeg te brengen’’, aldus Sadiq. ‘’We willen een veilige ruimte bieden waar gevoelens, zorgen en ervaringen gedeeld kunnen worden.’’



Vorig jaar vond op Avans een bijeenkomst plaats over het conflict tussen Israël en Palestina. Daar sprak toenmalig Avansbestuurder Jan Bogerd over een ‘Hall of Speech’, een plek zoals die nu is ingericht op Avans om een boodschap achter te laten.

De officiële opening van de plek vindt binnenkort plaats.

Reactie college van bestuur

”Als College van Bestuur van Avans Hogeschool voelen wij de morele plicht om ons uit te spreken over de aanhoudende humanitaire crisis in Gaza. Wij waarderen en steunen het initiatief van de studenten, docenten en medewerkers binnen Avans om via het trekken van een rode lijn uiting te geven aan hun gevoel over de situatie in Gaza.



Het Israëlisch-Palestijnse conflict kent een lange en complexe geschiedenis en heeft onmetelijk leed veroorzaakt aan beide zijden. Als College van Bestuur hebben wij vorig jaar laten weten dat het ons niet past om te oordelen over de historische gebeurtenissen of om schuldigen aan te wijzen voor deze langdurige tragedie.



Wij vinden de angst en het trauma waarmee de Israëlische bevolking leeft sinds de terreurdaden van Hamas op 7 oktober 2023 reëel en begrijpelijk. Tegelijkertijd kijken wij met afschuw naar de humanitaire catastrofe die zich nu in Gaza voltrekt. Wat daar gebeurt is op geen enkele wijze te rechtvaardigen, ook niet als reactie op terrorisme.



Vanuit onze rol als vertegenwoordigers van een gemeenschap die staat voor rechtvaardigheid en menselijkheid, steunen wij de oproep aan het kabinet voor een krachtiger geluid tegen de daden van de Israëlische regering.



We zien en horen ook de zorgen die leven onder Avansers. En weten dat er in onze organisatie verschillende perspectieven, standpunten en gevoelens zijn over de situatie in Gaza. Daar is binnen Avans plaats voor, wij zijn een diverse gemeenschap waar ruimte is voor verschil. Een jaar geleden zijn wij daar ook samen over in gesprek gegaan bij Avans. Graag geven wij ruimte aan het voortzetten van de dialoog over deze en andere geopolitieke ontwikkelingen waar zorgen over zijn of waarover de behoefte leeft om met elkaar gevoelens te delen. Binnenkort ontvangen onze studenten en medewerkers meer informatie over waar en wanneer deze dialoog plaatsvindt.



Onze oproep: mocht je als student of medewerker in de tussentijd het gesprek willen voeren, je zorgen uitspreken of signalen willen doorgeven, dan kan dat altijd. Doe dat bij docenten, decanen, vertrouwenspersonen of bij ons als College van Bestuur.



Wij zullen ons, samen met jullie, blijven inzetten voor een veilige en vreedzame samenleving waar de universele mensenrechten van iedereen worden gerespecteerd.”



Marjan Hammersma, Arlène Denissen en Charissa Freese