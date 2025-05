Weinig aanmeldingen onder studenten voor AMR-verkiezingen, onderbezetting dreigt

Foto: Angeline Swinkels

Het aantal studenten dat zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) in juni, is summier. Daardoor dreigt onderbezetting. Volgens studentlid Diederik van Belzen, tevens medeorganisator van de verkiezingen, is dat een kwalijke zaak. Zijn oproep? Stel je alsnog verkiesbaar.

Er zijn twaalf plekken voor medewerkers en studenten te vergeven bij de komende raadsverkiezingen. Achttien medewerkers meldden zich tot nu toe aan, genoeg voor verkiezingen en een reservelijst. Bij studenten ligt dat aantal momenteel op negen. Niet genoeg voor verkiezingen, laat staan voor een reservelijst. ‘’Dat is zorgwekkend’’, aldus Diederik. Hij is tweedejaarsstudent Accountancy in Breda en sinds een jaar lid van de AMR.

Scheve verhoudingen

Eigenlijk is de uiterste deadline om jezelf verkiesbaar te stellen vandaag. Vanwege het uitblijven van aanmeldingen onder studenten, verplaatste de organisatie dat moment naar 20 mei. Ligt het aantal ook dan nog onder de twaalf, dan betekent het dat er vanaf september meer medewerkers dan studenten in de raad zitten. ‘’Studenten hebben dan minder stemmen en invloed dan medewerkers. Ze zijn dan minder goed vertegenwoordigd’’, vertelt Diederik. ‘’Dat is niet goed, want als studentgeleding kunnen we bij onderbezetting geen effectief tegenwicht bieden. Studenten kijken vaak anders naar bepaalde dossiers dan medewerkers, omdat we een ander referentiekader hebben. Ook heb je dan niets om te kiezen. Het liefst heb je achttien aanmelders, zodat je kunt zien wie de meeste support heeft. Het zou echt zonde zijn als dat niet lukt.’’

Leden van de AMR

Impact

Volgens Diederik is het van belang dat studenten zitting nemen in de raad. Met instemmings- en adviesrecht kunnen ze namelijk actief invloed uitoefenen op het beleid van de hogeschool. Als voorbeeld noemt hij de jaarlijks terugkerende Kader Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het afschaffen van het bindende karakter van het bindend studieadvies, waar de raad eerder dit collegejaar mee instemde. ‘’Dat heeft impact op alle studenten. Je kunt echt je stem laten horen’’, aldus de Avansstudent. Met het oog op de bezuinigingsplannen van de hogeschool is een studentenperspectief volgens hem al helemaal belangrijk. Die plannen gaan namelijk ook nog langs de AMR.

Samenwerken

Zitting nemen in de raad die wekelijks bij elkaar komt in Tilburg, is volgens Diederik erg leerzaam. ‘’Je leert samenwerken met mensen van andere studies en op strategisch niveau met mensen in directies en met het college van bestuur. Hoe je dat moet doen leer je niet uit een lesboek, maar door het te doen. In een plek als de AMR, leer je dat’’, zegt hij. ‘’Ook voer je als lid overleg met het Interstedelijk Studenten Overleg en laatst waren we naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar spraken we minister Eppo Bruins. Dat zijn leuke ervaringen.”



Sociale aspect

Behalve het leerzame aspect van studentlid zijn, waar je een vergoeding van op dit moment twaalf euro per uur voor krijgt, wijst de student ook op het sociale karakter van de raad. ‘’Je doet veel gezellige contacten op. We gaan samen naar festivals, verjaardagen, borrels en we barbecueën aan het eind van het collegejaar. Het is ook gewoon heel leuk werk.’’

Diederik roept studenten op zich alsnog verkiesbaar te stellen voor het medezeggenschapsorgaan. Het kost wat tijd, maar dat is het volgens hem in het belang van Avans dubbel en dwars waard. ‘’Maak impact voor je medestudenten en meld je aan.’’

Wil jij je als student verkiesbaar stellen voor de AMR? Lees hier wat de voorwaarden zijn om dat te mogen doen. Het aanmeldformulier vind je op deze pagina.