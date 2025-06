Column: Reorganisatie & Release

Foto: Ilse Wolf

Ik schreef een column over een gesprek waarin ik hoorde dat mijn detachering naar het Urban Living Lab Breda stopt – met dank aan het programma Relevant & Robuust Avans.

De column had (dacht ik!) een licht sarcastische ondertoon. Onder meer over het programmateam dat voor dat Relevant & Robuust wordt opgetuigd, met adviseurs in minstens schaal twaalf. Andere woorden die erin voor kwamen waren impact, kaasschaaf, efficiënt en effectief. HELIO, ACI en AOC.

Nu denk je vast: waarom lees ik hier een slappe herhaling van die column?

Nou, ik twijfelde of ik die tekst kon plaatsen – ik wil na de zomer ook nog gewoon een baan. Dus ik stuurde ‘m aan een collega die eenzelfde soort gesprek had gehad met de vraag: vind jij dat dit kan?

Hij vond dat het neutraler moest, dat ik er meer een situatie van moest maken die mensen wel herkennen. Met die opdracht had hij mijn tekst dan ook even in ChatGPT gegooid.

Hij stuurde me twee teksten: ‘Even ademhalen’, over iemand die op een perron staat en de trein waarin hij net zat ziet wegrijden, en ‘Tussen de drankposten’, over een marathonloper van wie de route verandert als hij net over de helft is.

Ondanks al mijn bezwaren tegen AI waren de stukjes best oké.

En toch… is werken bij een organisatie als Avans te vergelijken met een rijdende trein of met het lopen van een marathon?

Ik zou Avans eerder omschrijven als een gouden kooi. Ik bedoel: het werk, ontwikkeling van studenten, is in de kern leuk, de collega’s zijn fijn, net als de vrijheid in de indeling van je werk. En dan heb ik het nog niet eens over het goede salaris en de vakanties. Dus is het makkelijk om hier te blijven – of liever: moeilijk om weg te gaan.

Lang was ik dan ook niet op zoek naar de sleutel van de gouden kooi. Maar nu heeft iemand anders mij de sleutel gegeven. Na vijftien jaar staat het hok open, de buitenwereld lonkt.

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat na Relevant & Robuust nog een derde en een vierde R volgen, die van Reorganisatie & Release. Daarover in het najaar vast meer.

Toch nog maar eens vragen of deze column wel kan, of deze tekst neutraal genoeg is. Want ik wil na de zomer nog wel gewoon een baan.