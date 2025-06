Deze studenten en medewerkers doen mee aan de AMR-verkiezingen

Foto: Beeldmakers DMCS

Op dinsdag 10 en woensdag 11 juni vinden de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) plaats. Er kan gestemd worden op 21 medewerkers en 13 studenten voor een voltallig nieuwe raad.

Er is plek voor twaalf medewerkers en twaalf studenten in de raad, die vanaf het nieuwe collegejaar actief gaat zijn.

Eerder was er de zorg onder AMR-leden of zich er wel voldoende studenten zouden aanmelden om verkiezingen te kunnen houden voor de studentgeleding, omdat het animo lang laag was. De deadline om jezelf daarvoor aan te melden, werd daarom met een week verlengd. Dat leverde uiteindelijk genoeg aanmeldingen van studenten op.



Dit zijn de Avansstudenten die zich hebben aangemeld:

-Jasper van Honk

-Max van Raamsdonk

-Lucie van Geloven

-Melvin van er Looij

-Bregje Goorts

-Romy Kruiswijk

-Fatima Mussarat Razzak

-Robin Trapman

-Pepijn Welvaarts

-Joost Rutten

-Claire van Loon

-Teun Raaijmakers

-Diederik van Belzen

Dit zijn de Avansmedewerkers die zich hebben aangemeld:

-Werner Müller

-Ton Hermans

-Jeroen Nobel

-Jack van Schijndel

-Stefan van Dockum

-Mustapha Aoulad Hadj

-Eric Zetz

-Nander Fransen

-Giton Slieker

-Suzanne Corthals

-Kristel Marijnissen – Daamen

-Marjon van Kuijk

-Sanne Metsemakers

-Edwin Zeelenberg

-Eric van Oevelen

-William Aarts

-Jop Delahaye

-Sabina Renshof

-Wouter Zaman

-Debby Vissers

-Eva-Lisa Janssen

Stemmen kan via een link die naar iedere student en medewerker via de mail is verzonden. Daar vind je ook meer informatie over de kandidaten. Heb je de mail niet ontvangen of andere vragen, dan kun je mailen naar centrumvoormedezeggenschap@avans.nl.