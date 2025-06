Het Glazen Huis van 3FM staat dit jaar in Den Bosch

Een eerdere editie van Serious Request. Foto via: Hans Splinter, Flickr

Radio-actie Serious Request van 3FM komt dit jaar naar Avansstad Den Bosch. Een week lang sluiten dj’s zich op in het Glazen Huis om vanuit daar 24 uur per dag radio te maken. Dat doen ze om geld in te zamelen voor het goede doel. Dat is dit jaar Spieren voor Spieren.

Het Glazen Huis komt van 18 tot en met 24 december te staan op de Markt. Op kerstavond verlaten de dj’s, die tijdens hun verblijf niet mogen eten, het huis en wordt het opgehaalde geldbedrag bekendgemaakt. Welke dj’s in het huis gaan zitten, is nog niet bekend.

Na een paar jaar dat de actie minder populair was, haalden de dj’s vorig jaar een bedrag van bijna veertien miljoen euro op. Dat geld ging naar de stichting Metakids, voor kinderen met metabole ziekten.

Wil jij een actie starten om geld op te halen voor Serious Request? Dan kun je op deze pagina vinden hoe je die kunt aanmelden.