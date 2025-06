Lang niet alle studenten krijgen extra herkansing vanwege NS-stakingen

Illustratie: Daan van Bommel

Studenten die vanwege de NS-stakingen geen tentamen konden maken krijgen niet zomaar een extra herkansing. Onderwijsinstellingen hanteren ieder hun eigen beleid, blijkt uit een rondgang.

Bij de Universiteit Utrecht ontstond er deze maand een flinke discussie: het beleid van de universiteit omtrent tentamens tijdens ov-stakingen is “te streng”, vonden studenten, wetenschappers en ook de universiteitsraad. Inmiddels blijkt toch dat Utrechtse studenten een beroep kunnen doen op overmacht bij stakingen, maar dat was niet duidelijk in de oorspronkelijke berichtgeving.

Overmacht

Veel universiteiten en hogescholen bieden studenten een herkansing aan wanneer zij een tentamen niet in één keer halen. Maar hoe zit het met studenten die vanwege stakingen op het spoor überhaupt geen gebruik kunnen maken van de eerste kans? Moeten zij het doen met alléén de tweede kans, of krijgen zij vanwege overmacht een extra kans aangeboden?

Volgens Universiteit Twente is die tweede kans er “juist voor allerlei onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte. Stakingen zou je daar ook onder kunnen scharen.” Indien nodig kan een student op de examencommissie afstappen, laat de woordvoerder weten. Die beoordeelt dan of een student tóch nog recht heeft op een extra herkansing. Voor studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam geldt hetzelfde beleid.

Twee toetskansen

Ook bij diverse hogescholen hebben studenten het recht om een extra herkansing aan te vragen bij een ov-staking. “Mochten studenten in de problemen komen, dan hanteren we dezelfde regels als bij ziekte”, laat Hogeschool van Hall Larenstein weten.

Bij de Hogeschool Inholland denken ze er net zo over: “Studenten hebben voor hun tentamen namelijk recht op twee toetskansen per studiejaar”. Ook NHL Stenden Hogeschool, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten beloven coulant om te gaan met studenten die door de treinstakingen niet konden komen.

Avans

Op Avans werden examencommissies bij eerdere NS-stakingen opgeroepen daar waar nodig coulant om te gaan met herkansingen en toetsen op de betreffende stakingsdagen.

Gratis parkeren

Niet bij alle universiteiten en hogescholen is er een speciale regeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor de TU Eindhoven, Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam en Breda University of Applied Sciences. Volgens hen hadden studenten rekening kunnen houden met de staking. Wie niet naar de instelling kon komen krijgt dus in principe geen extra herkansing.

Ook de Radboud Universiteit Nijmegen laat weten dat een treinstaking geen reden is voor een extra kans. Ze adviseerde haar studenten om alternatief vervoer te regelen. Wel mochten ze hun auto gratis parkeren op de campus.