Maandag opnieuw Rode Lijn-actie op Avans voor leed Gaza, organisatie wil ‘erkenning voor genocide in Palestina’

Foto: Angeline Swinkels

Op Avans aan de Hogeschoollaan in Breda organiseren leden uit het designteam Diversiteit & Inclusie maandagmiddag een Rode Lijn-actie. De bijeenkomst bestaat uit een stiltemoment en een toespraak van collegevoorzitter Marjan Hammersma. Het doel van de actie is om een rode lijn te trekken “voor de erkenning van de aanhoudende genocide in Palestina en de stilte te doorbreken”. Dat schrijft de organisatie.

Iedereen binnen Avans is komende maandag welkom. Dat is dan een week na de laatste landelijke Rode-Lijn actie in Den Haag. Afgelopen zondag kwamen daar zo’n 150 duizend deelnemers op af. ”We willen dit momentum pakken om aandacht te besteden aan het aanhoudende leed in Gaza”, zegt Diversion & Inclusion-officer Lies Parmentier. Samen met het SDG-netwerk organiseert ze de actie.

Gebruik woord genocide

De organisatie spreekt op hun flyer over ”de aanhoudende genocide in Palestina”. De juridische term genocide gebruiken ligt gevoelig zegt Parmentier, maar ze vindt het als designteam wel het juiste om te doen. ”We nemen stelling in. Er worden op stelselmatige basis, al een heel lange tijd, veel Palestijnse burgers vermoord. Er vindt volkerenmoord plaats. We erkennen ook dat er aan de Israëlische kant al meer dan honderd jaar mensen getraumatiseerd worden door het aanhoudende conflict”, zegt de Avansmedewerker, die beseft dat het gebruik van de term genocide wat kan losmaken. ”Het is beladen, maar ik hoop dat we met elkaar in dialoog kunnen blijven.”

Twee weken geleden werd er op initiatief van de D&I-groep binnen Avans ook een Rode Lijn-actie opgezet voor Gaza. Bij deze actie hoort, anders dan toen, ook een bijeenkomst en toespraak.

Ruimte bieden

Bij de actie is ook collegevoorzitter Marjan Hammersma aanwezig. Zij geeft namens Avans een toespraak. Daar is Parmentier blij mee. ”Vaak bleef het stil op Avans. Het is fijn dat er nu iets gebeurt op de hogeschool, dat de ruimte wordt geboden om stil te staan bij wat er in de wereld gebeurt. Zo laten we zien dat we echt maatschappelijk betrokken zijn.”

De actie begint om 13:10 uur en duurt tot 13:30 uur. Vanaf 12:45 uur is iedereen van Avans welkom.