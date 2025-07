Minister grijpt niet zelf in bij hogeschool ArtEZ na ‘wanbeheer’

Rietveldgebouw van ArtEZ in Arnhem. Foto via Wikimedia Commons

Minister Bruins heeft er vertrouwen in dat kunsthogeschool ArtEZ de onderwijskwaliteit en de sociale veiligheid zelf verbetert. De Onderwijsinspectie constateerde in januari ‘wanbeheer’ en onderzoekt volgend jaar of alle problemen zijn opgelost.

Na klachten van studenten in onder meer televisieprogramma BOOS, kwam de Onderwijsinspectie in januari met een vernietigend rapport over ArtEZ, dat opleidingen biedt in beeldende kunst, muziek, dans en theater in Enschede, Zwolle en Arnhem.

Vooral de opleiding Fine Arts zat in de problemen. Zo had de examencommissie er op een zeker moment zo weinig vertrouwen in dat het weigerde om nog langer diploma’s uit te geven. De inspectie maakte zich ook ‘ernstige zorgen’ over hoe het bestuur met medewerkers omging.

De Onderwijsinspectie sprak van ‘wanbeheer’, een term die ingrijpen door de minister mogelijk maakt. Maar toen het inspectierapport uitkwam was de bestuursvoorzitter van ArtEZ al vertrokken. Minister Bruins schrijft nu aan de Tweede Kamer dat hij met de raad van toezicht heeft overlegd. Die kan de problemen oplossen en toekomstige misstanden voorkomen, denkt de minister.

TU Delft

Vorig jaar kreeg ook de TU Delft het label ‘wanbeheer’ opgeplakt door de inspectie. Die instelling dreigde toen direct met een rechtszaak erover. Inmiddels werkt de universiteit mee aan de procedure en stuurt het ieder kwartaal een verbeterupdate naar de Onderwijsinspectie.

Ook voor ArtEZ wacht een periode van verscherpt toezicht, waarin het geregeld moet laten zien dat het de onderwijskwaliteit en de sociale veiligheid verbetert. Begin 2026 begint de inspectie aan een ‘herstelonderzoek’ op de instelling, schrijft Bruins.