RAAK-publiek: zestien aanvragen van hogescholen toegewezen

Tien hogescholen krijgen één of meer RAAK-publiek-subsidies van maximaal 350 duizend euro. Met dat geld kunnen hbo-lectoren en onderzoekers twee jaar lang op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Een voorbeeld. Veel Nederlandse gemeenten maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van hun infrastructuur voor cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan waterbeheer en aan verkeerslichten. Samen met gemeenten gaan lectoren en onderzoekers van de Haagse Hogeschool daarom op zoek naar beter beleid op het gebied van cyber security.

43 aanvragen

Het is een van de zestien projecten waarvoor Regieorgaan SIA, onderdeel van onderzoeksfinancier NWO, een RAAK-publiek-subsidie heeft toegekend. Voor deze tweede ronde van 2024 zijn in totaal 43 aanvragen ingediend.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kreeg groen licht voor maar liefst vijf projecten. Een daarvan is bedoeld om de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in de overbelaste geriatrische revalidatiezorg te verbeteren. De kennis die dat oplevert kan ook worden gebruikt in het onderwijs.

Zeven ton

De aanvragen voor RAAK-publiek worden ingediend door lectoren en andere onderzoekers van hogescholen. Ze werken samen met ten minste twee publieke partners en andere onderwijs- en kennisinstellingen.

Zo’n zogenoemd ‘consortium’ draagt minimaal de helft van het totale onderzoeksbudget bij, in geld of in natura, bijvoorbeeld door onderzoekers vrij te stellen. Bij een subsidiebedrag van 350 duizend euro bedraagt de totale projectfinanciering dus minstens zeven ton.

Regieorgaan SIA probeert onderzoekers, instellingen en bedrijven aan elkaar te koppelen. Het financiert ook kortlopende onderzoek (KIEM), onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb) en langdurig onderzoek (RAAK-PRO).