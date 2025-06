Rode Lijn-actie op Avans: ‘Goed om een signaal af te kunnen geven’

De Rode Lijn-actie

De Rode Lijn-actie op Avans trok maandagmiddag zo’n honderd deelnemers. Bij Avans aan de Hogeschoollaan luisterden ze naar toespraken van onder meer collegevoorzitter Marjan Hammersma en werden er twee minuten stilte gehouden voor Gaza.

Hoeveel geïnteresseerden er op de actie af zouden komen, kon de organisatie vooraf lastig inschatten. Vorige week werd die pas aangekondigd, vooraf aanmelden was niet nodig. Tien minuten voor de start was het nog vrij rustig, maar daarna verzamelden zich steeds meer mensen in het rood die een kring vormden rondom het podium.

Verbinding

Collegevoorzitter Marjan Hammersma gaf een speech over het leed van de Gazanen. Ze stond ook stil bij de pijn van de Israëlische bevolking en het conflict met een lange geschiedenis. “Deze actie laat zien dat Avans een plek kan zijn voor gesprekken die misschien niet gelijk voor een oplossing zorgen, maar wel voor verbinding zorgen. We kunnen zo een kleine, maar niet te onderschatten bijdrage leveren”, vertelde ze. Daarna nam Avansmedewerker Naem Sadiq het woord. Hij benoemde Gaza, maar stond ook stil bij geweld in landen als Congo en Sudan en was blij met de opkomst. ”Ik ben trots op ons. We dragen hier een statement uit. We hebben geen invloed op wat er buiten allemaal gebeurt, maar wel op wie wij zijn”, vertelde hij. Na zijn speech volgde twee minuten stilte. De actie, die bijna een half uur duurde, werd afgesloten met het doorgeven van een rood lint.

Vlnr: Naem Sadiq, Marjan Hammersma en Lies Parmentier

Signaal afgeven

Het grootste gedeelte van de aanwezigen bestond uit medewerkers, maar er was ook een handjevol studenten aanwezig. Een van hen was Zaïna Mos, tweedejaarsstudent Verpleegkunde. “Ik wil mijn stem laten horen en een signaal afgeven. Ik wil laten merken dat ik het niet eens ben met wat er al lange tijd in Gaza gebeurt. Dat vind ik belangrijk om te doen”, zegt de student, die vorige week ook deelnam aan de landelijke Rode Lijn-actie in Den Haag.



Zaïna Mos

Ze vindt het mooi dat deze actie op Avans gehouden wordt. “Dat is goed. Ik ben ook blij om te zien dat er zoveel mensen op af zijn gekomen”, aldus Zaïna, die wel vindt dat de hogeschool eerder iets had mogen organiseren. “Maar het is een begin, en beter iets dan niets.”



Impact

Zaïna is samen met studiegenoot Nathan Bal naar de actie gekomen. De tweedejaars hoorde gisteren pas over de actie, maar was meteen vastbesloten om te gaan. “Het is belangrijk om je uit te spreken. Ik vind dat iedereen dat zou moeten doen”, zegt de student. “Het is een kleine actie, maar je maakt wel impact. Dat zie je aan de mensen die hier bij elkaar zijn gekomen.”

Nathan Bal

Nathan hoopt dat er op Avans vaker dergelijke acties gehouden gaan worden. “Al is het jammer dat het nodig is om in actie te moeten komen.”



Emotioneel

“Supermooi dat we hier met z’n allen staan. Maar ik word er ook emotioneel van. Het raakt me”, zegt Sanae Abousellah, tweedejaarsstudent Verpleegkunde. “Deze actie heeft niets met cultuur of geloof te maken: we zijn hier om aandacht te vragen voor mensenrechten.”



Wat Sanae emotioneel maakt, is hoe er in de wereld omgegaan wordt met het geweld in Gaza. Het verbaast haar dat niemand in actie lijkt te komen. “Mensen zien wat er gebeurt en laten het maar gebeuren. Dit onrecht is ook niet iets van de laatste paar jaar, het vindt al meer dan zeventig jaar plaats. Dat maakt me wanhopig”, zegt de Avansstudent. “Daarom is het fijn dat we hier nu samen kunnen zijn. Het is klein, maar ik vind het prachtig.”