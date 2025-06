Toch geen demonstratie op de Dam, staken kan wel

Illustratie: Daan van Bommel

Omdat er dinsdag geen treinen rijden gaat de landelijke demonstratie tegen de onderwijsbezuinigingen niet door. “We komen met een nieuwe actie, na de zomer, dichter op de verkiezingen”, zeggen de vakbonden en actiegroepen.

De vakbonden en activisten wilden dinsdag op de Dam in Amsterdam hun stem laten horen tegen de kabinetsbezuinigingen op hoger onderwijs en onderzoek. Maar een treinstaking maakt de hoofdstad slecht bereikbaar.

Vakbonden voor de spoorwegen hebben in de Randstad een staking van het NS-personeel uitgeroepen vanwege een conflict over de nieuwe cao. Hierdoor rijden er dinsdag in het hele land geen treinen.

Solidariteit

“Wij staan natuurlijk pal achter het stakingsrecht en willen onze solidariteit uitspreken naar de treinstakers”, staat in een verklaring van vakbonden FNV, AOb en LSVb plus actiegroepen 0.7 en WOinActie.

Medewerkers van universiteiten en hogescholen mogen dinsdag toch staken. De vakbonden herroepen de staking niet, schrijven ze. Docenten, onderzoekers, andere medewerkers en studenten hebben dus nog steeds het recht om het werk of de studie neer te leggen, ook al gaat de landelijke demonstratie niet door.