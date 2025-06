Uitslag AMR-verkiezingen: toename in aantal stemmen ten opzichte van vorige keer

Avans Hogeschool Breda

Bij de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) is vaker gestemd dan bij de vorige verkiezingen voor een volledig nieuwe raad in 2023. De meeste stemmen bij de studentverkiezingen gingen naar een student van St. Joost School of Art & Design.

In totaal stemden studenten en medewerkers van Avans dit jaar 2685 keer. In 2023, de laatste keer dat er gestemd werd voor een volledig nieuwe studentgeleding, lag dat aantal op 1744. Bij de studentverkiezingen werden er dit jaar 831 stemmen uitgebracht, tegenover 729 in 2023. Bij de medewerkers lag het aantal stemmen dit jaar op 1854. Dat waren er 1015 in 2023. Toen ging het om tussentijdse verkiezingen.

Blij met toename

Diederik van Belzen, studentlid en mede-organisator van de verkiezingen, is blij met de toename in het aantal stemmen. ”Het is goed om te zien dat de betrokkenheid groeit. Daar moeten we nu op doorpakken”, vertelt hij.

Hieronder vind je de volledige uitslag van de studentverkiezing en het aantal stemmen dat de deelnemers behaalden. De eerste twaalf namen gaan vanaf september de raad in, de rest komt op een reservelijst. Zeven studenten gaan voor het eerst de raad in.

Studenten die de raad in gaan:

– Lucie van Geloven (129)

– Diederik van Belzen (104)

– Melvin van der Looij (102)

– Robin Trapman (102)

– Jasper van Honk (97)

– Romy Kruiswijk (63)

– Teun Raaijmakers (54)

– Fatima Mussarat Razzak (45)

– Max van Raamsdonk (40)

– Claire van Loon (33)

– Pepijn Welvaarts (27)

– Joost Rutten (19)



Reservelijst:

– Bregje Goorts (16)



Dit is de volledige uitslag bij medewerkers, daarvan komen er vijf nieuw in de raad.



Medewerkers die de raad in gaan:

– Gilton Slieker (195)

– Eva-Lisa Janssen (155)

– Jack van Schijndel (119)

– Edwin Zeelenberg (119)

– William Aarts (110)

– Werner Müller (106)

– Debby Vissers (100)

– Mustapha Aoulad Hadj (99)

– Suzanne Corthals (95)

– Ton Hermans (89)

– Eric Zetz (84)

– Jop Delahaye (82)



Reservelijst:

– Sanne Metsemakers (77)

– Eric van Oevelen (70)

– Marjon van Kuijk (69)

– Jeroen Nobel (65)

– Wouter Zaman (64)

– Stefan van Dockum (63)

– Nander Fransen (48)

– Sabina Renshof (38)

– Kristel Marijnissen – Daamen (7)