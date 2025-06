Van leslokaal tot boekenkast: Docent Romy Wiegers schrijft eigen roman

Romy signeert haar boeken

Ze richtte eind 2023 een boekenclub op voor Avansstudenten en heeft nu zelf het boek Schuilplaats geschreven. Wordt de roman van Communicatiedocent Romy Wiegers binnenkort zelf behandeld in haar boekenclub?

Bijna tien jaar schreef Romy Wiegers aan haar boek, nu ligt Schuilplaats in de winkels. Bijzonder, vindt ze. “Het duurde even, maar het is af. Met grote tussenpozen schreef ik aan mijn boek.” Vooral tijdens de zomervakanties en in coronatijd klom Wiegers in de pen. “Ook tijdens mijn afstuderen, toen ik eigenlijk aan mijn scriptie moest werken, schreef ik aan mijn boek.”

Halsoverkop

Wiegers boek gaat over Linda die halsoverkop haar moederland verlaat en onder een andere identiteit moet verder leven in een klein Amerikaans stadje. “Het verhaal zat al die tijd in mijn hoofd, maar tijdens het schrijven kwam er soms weer wat nieuws bij.”

Niet veel mensen waren ervan op de hoogte dat Wiegers een boek aan het schrijven was. Ze dacht ook niet dat ze het bij een uitgever zou gaan uitbrengen. Tot haar schoonmoeder het las en haar een duwtje in de rug gaf. “Zij zei: ‘ga gewoon eens kijken wat je ermee kunt’.” De Communicatiedocent schreef vier uitgevers aan, maar van drie kreeg ze nul op rekest. “Gelukkig was er toch een uitgever die het wél zag zitten.”

Romy met haar boek Schuilplaats

Breinbreker

Bij het uitgeven van een boek kwam toch wat meer kijken dan Wiegers van tevoren had gedacht. Vooral het kiezen van de cover was voor haar een breinbreker. “Deze werd gemaakt door de uitgever, maar ik vond het lastig om de juiste te kiezen. Ook ging ik na werktijd zelf langs bij boekenwinkels om te vragen of ze mijn boek wilden verkopen. Daar ging best wat tijd inzitten, naast fulltime werken.”

Ondanks dat het verhaal fictie is, komen er toch wat elementen uit het leven van hoofdpersoon Linda en schrijfster Wiegers overeen. “Omdat ik lang heb gedaan over het afronden van het boek, zijn Linda en ik allebei 31 jaar. Ook geven we beiden les, zij op een basisschool, ik in het hoger onderwijs.”

Reacties uit haar omgeving van mensen die het boek al uitgelezen hebben, zijn allemaal positief. Leuk, maar verdacht, vindt Wiegers. “Zeggen ze dat alleen maar omdat ze me kennen, of vinden ze het echt? Volgens lezers die ik ken, lijkt Linda op me. Ze praat hoe ik praat. Onbewust heb ik er meer van mezelf ingelegd dan had ik gedacht.”

Google Maps

Het Amerikaanse stadje waar het verhaal zich afspeelt, Saint Rose dicht bij de staat New Orleans, bestaat echt. Om een goed beeld te krijgen van hoe Linda daar woonde, heeft Wiegers avonden door Google Maps gestruind. “Zo kon ik haar leven zo realistisch mogelijk opschrijven.” Zelf zou de docent niet halsoverkop haar leven in Nederland achter kunnen laten. “Oh nee, dan zou ik mijn familie en vrienden achter moeten laten, dat zou ik heel moeilijk vinden.”

Niet alleen binnen Avans heeft Wiegers een boekenclub opgericht, ook met haar vriendinnen heeft ze er eentje. Of ze binnenkort haar boek gaan lezen? “Dat zijn ze wel van plan, maar ik weet niet of ik dan mee durf te lezen, hoor. Veel te spannend om hun feedback te horen.”

Het boek van Wiegers is online te koop en ligt ook bij de lokale boekhandels in Deurne.