Deze St.Joost-studenten zijn winnaars van een kunstprijs

Linde Roza. Foto via: Robin

Afstudeerders van St. Joost School of Art & Design in Den Bosch en Breda maken ieder jaar kans op verschillende kunstprijzen. Wie dat dit jaar zijn geworden, vind je in dit overzicht dat wordt aangevuld.

Winnaar Jheronimus Atelierprijs: Darja Gladkaja, student Art & Research in Den Bosch

De jury roemde Darja om haar “volwassen en eigenzinnige beeldtaal waarin sculpturale installaties en zorgvuldig materiaalonderzoek samenkomen”, is te lezen. “De kunstenaar neemt grote ruimtes in beslag met werk dat, ondanks hoekige en ‘koude’ vormen, een beweeglijkheid en benaderbaarheid behoudt.” Ook vertelt het werk van Darja volgens de jury complexe verhalen, die op een heldere en emotionele manier aan de toeschouwer worden overgebracht.

Darja Gladkaja

Het werk van Darja, die een jaar lang atelierruimte bij Willem Twee in Den Bosch wint, bekijk je via deze link.

Winnaar Atelierprijs Breda: Linde Roza, student Art & Research

Linde won de Atelierprijs volgens de jury vanwege de overtuigingskracht van het werk, maar ook om “hoe helder en bewust je jezelf positioneert als maker”. In het juryrapport staat dat de student een ambitieuze, ondernemende houding combineert met bedachtzaamheid en een sterke artistieke visie. “Je weet al tijdens je studie belangrijke verbindingen te leggen en neemt op een natuurlijke manier het voortouw, zowel binnen je eigen praktijk als in samenwerking met anderen.”



Linde mag een jaar lang gebruik maken van een gastatelier in het Bredase pand Electron en krijgt begeleiding als startend ondernemer. Meer over het werk van de Avansstudent lees je hier.

Linde Roza bij haar afstudeerwerk. Foto via: Robin

Ben je benieuwd naar het afstudeerwerk van alle laatstejaarsstudenten van de kunstacademie? De Graduation Show duurt van 3 tot en met 6 juli. Meer info over locaties en openingstijden vind je hier.