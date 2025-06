Deze oud-Avansstudenten wonnen een kunstprijs: ‘Boost voor mijn zelfvertrouwen’

Joeri Ista. Foto via: Willeke Machiels

De laatste periode van het collegejaar is aangebroken. Op St. Joost School of Art & Design worden dan traditiegetrouw kunstprijzen uitgereikt aan afstuderende studenten in Breda en Den Bosch, zo ook volgende maand Hoe verging het studenten die de laatste jaren zo’n prijs wonnen? Punt sprak met een aantal oud-winnaars.

Joeri Ista: won de St Joostpenning in 2024

Joeri Ista volgde de opleiding Illustrated & Animated Storytelling en won vorig jaar de St. Joostpenning. Die prijs reikt de gemeente Breda jaarlijks uit aan de afstudeerder met het beste werk. Dat hij zou winnen verwachtte Joeri niet. ‘’Ik werkte naar het afstuderen toe, dat was een chaotische periode. Toen kwam de prijs er opeens bij, dat was supertof. Het was onwijs gaaf om zo mijn studie te mogen afsluiten’’, vertelt hij.

De oud-student won een geldprijs van 2500 euro. Dat bedrag gebruikte hij om te investeren in dj-apparatuur. Naast zijn makerschap draait hij namelijk ook elektronische muziek. ‘’Muziek zit verweven in mijn kunst, ik presenteer vaak met andere makers kunst in het nachtleven. Ik wilde het geld gebruiken voor iets dat ik altijd fysiek bij me kon houden, dat is hiermee gelukt.’’

Joeri. Foto via: Willeke Machiels

Goed op cv

Het winnen van de prijs is een boost voor zijn carrière gewest, vertelt de alumnus. Zo kwamen er tijdens de afstudeerexpositie veel mensen naar zijn werk kijken, omdat ze volgens Ista wisten dat hij de St. Joostpenning had gewonnen. ‘’Ze waren nieuwsgierig. Ook bemachtigde ik een plek op de Grote Kunstkalender. Dat was extra exposure voor mijn werk als kunstenaar, mooi meegenomen’’, zegt Joeri, die niet weet of hij puur door zijn prijs meer opdrachten heeft binnengesleept. ‘’Maar het staat natuurlijk wel goed op je cv.’’

Er worden verschillende kunstprijzen uitgereikt aan afstuderende studenten. Hieronder vind je een overzicht:



Den Bosch:

-Jheronimus Atelierprijs: prijs voor beginnend talent, door de gemeente ’s-Hertogenbosch

-Lucasprijs: prijs die wordt uitgereikt aan een student die zich met werk onderscheidt



Breda:

-Atelierprijs Breda: prijs aan jong, veelbelovend kunst- en designtalent uitgereikt door de gemeente Breda

-St. Joostpenning: prijs voor de beste Bredase afstudeerder



-Van Gogh AIR: prijs voor studenten met affiniteit met het leven of werk van Vincent van Gogh, uitgereikt door het Van Gogh Huis in Zundert

Werk

Fulltime werken als kunstenaar, kan Ista momenteel nog niet. Daarom werkt hij een aantal dagen per week als receptionist in een hotel. Andere dagen produceert hij kunst, voornamelijk in keramiek en kleurpotlood. Ook is hij nog verbonden aan St. Joost. ‘’Ik geef gastlessen en workshops’’, aldus de alumnus. ‘’Verder ben ik bezig met het maken van een reeks kleurpotloodwerken op groot formaat voor een groepsexpositie in Eindhoven.’’



Ista: ‘’Op de lange termijn wil ik meer naamsbekendheid voor mezelf door heel Nederland en wellicht over de grens. Uiteindelijk wil ik een eigen studio of atelier, waar ik fulltime werk kan produceren.’’

Sam Maske: won de Van Gogh AIR-prijs, Atelierprijs Breda en nam deel aan project Bij Na in 2024

‘’Het was heel onwerkelijk om drie prijzen te winnen. Ik hield er geen rekening mee, ik dacht dat anderen het beter hadden gedaan dan ik. Toen ik hoorde dat ik had gewonnen, schreeuwde ik heel het lokaal bij elkaar. Dat was een erg leuk moment’’, zegt de oud-student Art & Research.

Eigen bubbel

Met alle prijzen was Maske blij. Het werkbudget van 5000 euro dat met de Atelierprijs kwam, bood hem de mogelijkheid om onder andere te investeren in materiaal . Ook kreeg hij de beschikking over een praktijkruimte bij Electron in Breda. ‘’Dat bood me de kans om in mijn eigen bubbel aan de slag te kunnen gaan en dingen te proberen. Daar heb ik de ruimte en tijd om te falen, om het even niet te weten. Ik kan er op een veilige manier onderzoeken wat ik wil doen’’, vertelt hij.

Sam in zijn atelier

Opnieuw uitvinden

Na zijn afstuderen vorig jaar merkte Maske dat hij tijd nodig had om te bedenken wat hij wilde doen in zijn werk. Het schoolse, met beoordelingen van docenten en moeten maken wat een opdracht voorschrijft, moest hij leren loslaten. ‘’Ik ben gaan heruitvinden wat ik wilde gaan doen, ben me vrijer gaan voelen. Na mijn afstuderen ging ik bijvoorbeeld veel kleien. Tijdens mijn studie deed ik dat weinig. Ook ben ik gaan tekenen, gewoon wat gaan aanklooien en voelen hoe dat was’’, zegt de oud-student. Inmiddels focust hij zich weer op werken met natuurlijke materialen zoals hout en stenen.

‘’Ik voelde dat ik daarmee verder wilde. Momenteel ben ik me aan het oriënteren bij de gemeente Breda om in het park, waar de stenen vandaan komen uit mijn afstudeerwerk, een beeld in de openbare ruimte te maken. Dat is een mooi project.’’

Aanrader

Voor een aantal kunstprijzen moest Maske zichzelf opgeven. De oud-student raadt het iedereen aan dat ooit te doen, mocht die mogelijkheid zich voordoen. ‘’Een financiële prijs en werkruimte is heel fijn, net als residentschap. Dat is een fijne manier om met andere makers in aanraking te komen, maar ook om al ervaring op te doen in het werkveld. Door de prijzen kon ik fijne eerste stappen zetten om mezelf verder te ontwikkelen.’’

Justin Reinir Croes: won de Jheronimus Atelierprijs in 2022

Het winnen van de Jhernonimus Atelierprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest ondernemende student, noemt Justin Croes een levensveranderende gebeurtenis. Het leverde hem verschillende opdrachten op. In Nederland, maar ook in Aruba, zijn land van herkomst. ‘’Dat ik de prijs won, stond daar in de krant. Organisaties benaderden me daarna met de vraag om te werken aan projecten. Dat kwam echt door de exposure van de prijs, wat ik ook op mijn cv kon zetten. Daarnaast gaf het me veel zelfvertrouwen’’, zegt hij enthousiast.

Justin Reinir Croes op Aruba

Atelierruimte in Willem Twee

Met de winst kreeg Croes een jaar lang de beschikking tot een werkplek in de Bossche kunstruimte Willem Twee. Zijn tijd daar benutte hij goed. ‘’Het was een grote plek, waar ik kon werken en anderen kon laten zien waar ik mee bezig was. Voor de Popronde mocht ik de Paul Smits Award maken, de prijs voor de meest populaire zanger. Die prijs ontwierp ik in die ruimte’’, zegt hij. ‘’Ook organiseerde ik een workshop over natuurlijke pigmenten, stoffen en hout uit het Caribische gebied. Daarnaast oefende ik in de ruimte met sculpturen en schilderijen maken. De grote plek gaf me de mogelijkheid dat te doen.’’



Naast werkruimte kreeg de alumnus ook een jaar lang begeleiding van de hoofdcurator van Willem Twee. Daarmee besprak Croes zijn voortgang als maker. Ook had hij recht op werkbudget om te investeren in tools voor zijn werken en reiskosten. ‘’Dat geld kreeg ik niet zelf, maar ik kon er wel kosten mee declareren. Dat was heel fijn.”

Werk

Na zijn tijd in Willem Twee verhuisde de kunstenaar naar een studio in Den Bosch waar hij samen met andere kunstenaars werkte. Daarna vertrok hij naar Eindhoven, waar hij in zijn eigen studio aan huis werkt aan zijn kunst. In het Eindhovense Albert van Abbehuis deed hij met andere oud-studenten van St. Joost een kunsttentoonstelling en met de Rotterdamse kunstorganisatie MaMA bouwde hij een installatie.

Zijn volgende project is voor de Aruba Art Fair op Aruba en er komt ook een samenwerkingsproject genaamd Light on Labs aan in Den Bosch. ‘’Ik zoek niet zoveel, mensen vinden mij’’, aldus Croes, die ook nog in een kunstwinkel werkt en bezig is met het aanvragen van een subsidie om onderzoek te doen naar zijn Arubaanse afkomst. ‘’Een autonome kunstenaar zijn en blijven doen wat ik nu doe, is wat ik in de toekomst wil.’’