Avans+ gaat zelfstandig en onder andere naam verder

De wegen van Avans en Avans+, de commerciële tak van Avans Hogeschool, gaan scheiden. Laatstgenoemde gaat onder een nog nader te bepalen naam zelfstandig verder. Volgens Chris van Osch, directeur van Avans+, zijn er “verschillen in karakter en temperament” tussen de twee instellingen.

Avans+ werkte al als zelfstandige instelling en had eigen opleidingen, docenten en ondersteunende diensten. De rol van Avans Hogeschool was die van aandeelhouder. Bij gesprekken tussen de twee organisaties kwam het idee tot ‘verzelfstandiging’ voorbij.

Dat kwam mede doordat Avans Hogeschool “zich in haar onderwijs en praktijkgericht onderzoek meer focust op de maatschappelijke vraagstukken en op de Human Capital Agenda in de regio Brabant”, is te lezen in een persbericht. “Omdat Avans+ in het hele land actief is, zorgde dat soms voor verwarring aangezien Avans Hogeschool alleen in Brabant opereert”, zegt Avans+-directeur Van Osch.



Verschil in temperament

Volgens de directeur is er met Avans een uitstekende relatie, maar zijn er wel “verschillen in karakter en temperament”. Hij zegt in een persbericht dat bij Avans+ eigenschappen als flexibiliteit, snelheid en maatwerk essentieel zijn om in te kunnen spelen op nieuwe behoeften en kansen. “Daardoor zijn we gewend om nieuwe opleidingen in hoog tempo gericht op de specifieke en actuele wensen van bedrijven in de markt te zetten”, aldus de directeur. Avans noemt hij een “marathonloper”. “Die uit jarenlange onderwijservaring een breed curriculum aanbiedt gericht op de vragen van de toekomst van studenten en bedrijven in de regio.”



Marjan Hammersma, collegevoorzitter van Avans: “Door het verzelfstandigen van Avans+ onder een nieuwe naam kunnen beide organisaties verder doorontwikkelen en groeien.”



Logistieke klus

De juridische transactie is sinds 1 juli 2025 afgerond, maar het duurt nog enkele maanden voordat Avans+ onder een nieuwe naam gaat opereren. Eerst moet daarvoor een logistieke klus geklaard worden op het gebied van alle zichtbare uitingen als gevelborden, bewegwijzering en vlaggen, maar ook op ict-vlak. Avans+ mag nog een jaar naar de ‘oude’ naam verwijzen om naamsbekendheid op te bouwen. “Ons doel blijft dat professionals en bedrijven meer kunnen bereiken door onze opleidingen. Met het motto: een andere naam, dezelfde plus”, aldus Van Osch.

