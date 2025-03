‘Avans+ gaf onvolledig beeld van situatie Indonesische studenten’

De Indonesische studenten die naar Nederland kwamen voor een opleiding Verpleegkunde bij Avans+, hadden nooit mogen komen. Dat nieuws bracht BN DeStem dinsdag. Sinds oktober 2023 verschijnen er met enige regelmaat publicaties over het leerwerktraject dat de studenten volgen, waarin duidelijk wordt wat er allemaal misging.

De krant baseert het artikel op een onderzoeksrapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waarin staat dat Avans+ meerdere keren ‘een onvolledig dan wel onjuist beeld’ gaf van de situatie van de studenten. Zo dacht de IND in eerste instantie dat de Indonesiërs een voltijdopleiding zouden volgen, schrijft BN DeStem, terwijl het om deeltijd ging. Maar daarvoor zouden de studenten geen visum krijgen.

Daarnaast staat in het rapport dat de IND aanwijzingen had dat de stages van de Indonesische studenten bij zorginstellingen geen stages waren maar werk. Daarmee zou Avans+, de commerciële tak van Avans, de wet overtreden, is in het artikel te lezen.

Terug naar Indonesië

Maar dat was nog niet alles. Avans+ zou aan de IND gemeld hebben dat de studenten na hun opleiding terug zouden keren naar Indonesië, terwijl de studenten zelf meenden dat ze in Nederland konden blijven werken. Ook had Avans+ pas achteraf aan de IND gemeld dat de Indonesiërs onvoldoende Nederlands spraken en hebben de studenten meer gewerkt dan wettelijk is toegestaan.

“De suggestie dat wij de IND zouden hebben misleid, wijzen wij beslist van de hand en is wat ons betreft een onjuiste conclusie”, zegt een woordvoerder van Avans+ in een reactie tegen BN DeStem. Tegen Omroep Brabant zegt Avans+: “Wat ons betreft is dit rapport geen weergave van de situatie zoals die nu is. We moeten een goede oplossing vinden voor de studenten die er nu zijn. Dat doen we ook met de IND.”

Februari 2025: Huiverige ministeries

Het nieuws volgt op een bericht van vorige maand in de regionale krant. Daaruit bleek dat verschillende ministeries al jaren huiverig waren voor het leerwerktraject van de Indonesische studenten bij Avans+. Uit documenten, op verzoek geopenbaard door het ministerie van Onderwijs, kwam naar voren dat medewerkers van vier ministeries vraagtekens hadden bij het traject. “In onze optiek is dit vooral een constructie om goedkope arbeidskrachten uit het buitenland naar Nederland te halen”, mailde een medewerker van het minsterie van Justitie en Veiligheid toen naar collega’s.

December 2024: Avans+ treft schikking

Eind vorig jaar trof Avans+ een schikking met studenten Verpleegkunde uit Indonesië. Veertien verpleegkundigen kregen toen samen 100 duizend euro van Avans+, omdat ze een verhuisvergoeding hadden moeten krijgen toen ze naar Nederland kwamen. Alle 64 oud-studenten kregen toen geld aangeboden, luidde het nieuws.

Juli 2024: Avans+ wint kort geding

Eerder dat jaar, in juli, won Avans+ nog een kort geding over een beslag op miljoenen euro’s. Dat zat zo: Avans+ had een conflict met Yomema, het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de werving van Indonesische studenten. Toen Avans+ besloot te stoppen met de opleiding Verpleegkunde voor studenten uit Indonesië, daagde Yomema Avans+ voor de rechter omdat dat zonder overleg gebeurd zou zijn. De rechter gaf Yomema gelijk, waardoor het bedrijf beslag kon leggen op ruim 10 miljoen euro. Avans+ eiste in een kort geding dat het beslag werd opgeheven en werd door de rechter in het gelijk gesteld.

Juni 2024: Twee jaar geen buitenlandse studenten

Een maand eerder kreeg Avans+ slecht nieuws: de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs bepaalde dat Avans+ twee jaar geen buitenlandse studenten mag aannemen die een verblijfsvergunningplicht hebben. De commissie oordeelde dat Avans+ ernstig tekort is geschoten in het naleven van de gedragscode.

In oktober 2023 stond televisieprogramma EenVandaag meerdere keren stil bij de opleiding Verpleegkunde van Avans+. Indonesische studenten zouden onder valse voorwenselen naar Nederland worden gehaald en kregen niet wat ze beloofd was. Daarop besloot Avans+ te stoppen met de opleiding voor nieuwe studenten uit Indonesië. De zittende studenten maken het traject af.

Er loopt nog een onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de werkomstandigheden van de Indonesische studenten. Het is niet bekend wanneer de resultaten daarvan naar buiten gebracht worden.