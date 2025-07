Eenzame studenten en gemis sociaal contact tijdens corona, blijkt uit onderzoek van Center of Expertise Perspectief in Gezondheid

Mentaal welbevinden en veerkracht tijdens een pandemie: co-creëren met studenten

Illustratie door: BrickSkin Illustraties

Studenten misten sociale verbinding en hadden gevoelens van eenzaamheid, angst en verveling tijdens de coronapandemie, zegt het Centre of Expertise (CoE) Perspectief in Gezondheid. Dat deed namelijk onderzoek naar hoe Avans zich beter kan voorbereiden op een toekomstige pandemie en wat het meeste impact had op studenten.

Een jaar lang onderzochten onderzoekers van het CoE het mentaal welbevinden en de veerkracht van studenten tijdens de coronapandemie. Dat deden ze in co-creatie met alumni en (oud-)studenten.

Meedenken wat beter kan

Max van Gils, net afgestudeerd aan de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, is een van de studenten die deelnam aan het onderzoek dat bestond uit twee co-creatiesessies van twee uur. Hij begon zijn studie bij Avans in 2021. “De grote lockdowns in het onderwijs heb ik niet meegemaakt, maar de naweeën daarvan wel. Ik vind het daarom belangrijk om mee te denken over wat er beter kan voor toekomstige studenten tijdens een eventuele nieuwe pandemie.”

Gelukkig waren de coronamaatregelen volgens de student niet meer zo heftig als tijdens de eerste golf toen hij begon aan zijn studie. Max kon daardoor bijvoorbeeld gewoon zijn praktijklessen volgen op het lab. “Ook begonnen we het jaar gewoon met een introductie, maar we zaten we wel verspreid door het lokaal in verband met de anderhalve meter regel.”

Het moment om terug te blikken

Afgelopen jaar was volgens de onderzoekers van het CoE het moment om terug te blikken en ervaringen op te halen van studenten. Een deel van de studentenpopulatie van Avans maakte namelijk de lockdowns en het aangepaste onderwijs mee. Het viel volgens hen niet mee om studenten bereid te krijgen om mee te werken. “Het werven was lastiger dan voorzien”, vertelt junior onderzoeker Simone Janssen. “We hoopten op een grotere groep, juist omdat we van studenten ervaringe en ideeën wilden horen. We wilden niet over maar mét de student praten.”

Student Max denkt dat de negativiteit rondom corona ervoor zorgde dat er niet veel animo vanuit studenten was om mee te werken. “Ik kan me voorstellen dat zij er geen fijne herinneringen aan hebben en er liever niet aan terugdenken.”

Het onderzoek is niet representatief, maar volgens Jessica Nooij hoeft dat ook niet. “Zoals het onderzoek nu is vormgegeven, leent zich dat ook niet voor een representatieve aanpak”, zegt Nooij. “Er is namelijk gekozen voor de Design Thinking methodologie waarbij de ervaringen en ideeën van de doelgroep, in dit geval studenten, de leidraad vormen”, vult Janssen aan. Doormiddel van co-creatie sessies is de Design Thinking methodologie doorlopen. De methodologie bestaat uit vijf fases inleven, definiëren, ideeën, maken en evalueren. “Deze stappen hebben geleid tot adviezen voor de hogeschool en eerste concepten, die in vervolgonderzoek nog verder uitgewerkt kunnen worden.”

Illustratie door: BrickSkin Illustraties

Uiteindelijk gaven zestien studenten hun input in sessies. Ook gaven 136 alumni hun mening in een enquête. In de eerste co-creatiesessie gaven studenten aan hoe ze de pandemie hebben ervaren. Daaruit werden onderzoeksvragen ontwikkeld, die in de tweede co-creatiesessie werden uitgewerkt. Daar kwamen volgens Janssen interessante ideeën uit. “Denk bijvoorbeeld aan een lokaalindeling op basis van hoe lang je op school zit. Als je de hele dag op school bent, ga je op de bovenste verdieping zitten. Ook gaven studenten de tip om in de roosterapp handige looproutes te geven.”

Dagchallenges

Uit het onderzoek blijkt ook dat studenten onder andere sociale verbinding misten en zij gevoelens van eenzaamheid en verveling ervaarden. Studenten bedachten daarop een challenge-app. In die app krijgen studenten op hetzelfde moment een dagchallenge, zodat iedereen op hetzelfde moment hetzelfde doet en je je daardoor verbonden voelt.

Een ontwerp voor de dagchallenge app gemaakt door deelnemende studenten

In het onderzoeksrapport Mentaal welbevinden en veerkracht tijdens een pandemie: co-creëren met studenten zijn veertien adviezen opgesteld om aandacht aan te besteden tijdens een eventuele volgende pandemie, deze zijn gericht op vijf thema’s om het welzijn van studenten te ondersteunen. Het rapport is overhandigd aan collegevoorzitter Marjan Hammersma en is tijdens een webinar waar zij ook bij was toegelicht. “In september wordt het onderzoek gepresenteerd tijdens een gezondheidscongres, het wordt gedeeld via LinkedIn en staat online ter inzage”, zegt Janssen.