Vier jaar na herstart zetten eerste studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde handtekening op diploma

Miguel (l) tijdens zijn diploma-uitreiking

De eerste lichting studenten van de hernieuwde opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (BTB) is afgestudeerd. In 2012 werd de opleiding geschrapt, maar tien jaar later blies de toenmalige Academie voor Bouw en Infra de studie een nieuw leven in. Nu, vier jaar later, zetten de eerste studenten hun handtekening op hun diploma bij Avans aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg.

Er hangt een uitgelaten sfeer op de eerste verdieping. Studenten verzamelen zich daar met hun families voordat zij in de collegezaal hun diploma krijgen uitgereikt. De ene student is al verrast met een grote bos bloemen, de ander wacht geduldig af tot de handtekening gezet mag worden onder het getuigschrift.

In 2012 werd de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde geschrapt, omdat de overheid vond dat er te veel hbo-opleidingen in Nederland waren. De BTB-opleiding was destijds volgens de Academie voor Bouw en Infra, nu Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving (ADGO), de beste kandidaat omdat een aantal bedrijfskundige onderdelen van de opleiding goed onder te brengen waren bij de studie Bouwkunde.

In totaal ontvangen zestien BTB-studenten hun diploma uit handen van hun docentbegeleider. Een van hen is Miguel Matos Reurings, die positief terugkijkt op de afgelopen vier jaar. “Als je behoort bij de eerste lichting studenten, heb je volgens mij altijd wel plus- en minpunten. Soms gaan er dingen goed, soms gaan er dingen minder goed. Ik vind dat je als student zelf kunt bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding.” Hij haakte daarom aan toen hij werd gevraagd voor het studentenpanel en hij werd lid van het accreditatiepanel. “Ik nam deel als voltijd vierdejaars. Ik vind het belangrijk om je daarvoor in te zetten.”

Op de eerste verdieping wachten studenten met hun familie op de diploma-uitreiking

De pas afgestudeerde student organiseerde, tijdens zijn afstuderen, samen met een aantal anderen de eerste studiereis van de opleiding. “Een paar weken geleden zijn we naar Skopje geweest waar we een wandeling door de stad maakten en over de geschiedenis leerden, naar de schietbaan gingen en vooral veel terrasjes afgingen.”

Feedback

BTB-afgestudeerde Jonathan Rozendaal kijkt ook terug op een leuke, leerzame tijd bij de opleiding. Hij studeerde aan de duale variant. “Soms was het een beetje rommelig, maar dat vind ik niet gek als je start als eerste lichting”, zegt hij. “De indeling van het lesmateriaal en de koppeling tussen werken en leren kon af en toe beter. Iedere periode konden we feedback geven en de docenten deden daar daadwerkelijk wat mee.”

Hilde Embregts mocht als allerlaatste haar diploma ondertekenen. Voor ze startte twijfelde ze of ze aan de opleiding moest beginnen. “Ik wist niet of het me ging lukken, maar ik ben achteraf blij dat ik het hebt gedaan. Het is een leerzame studie en ik heb inmiddels een concreet beeld van wat ik wil en start na de zomer aan een master.”

Vooral de projecten tijdens de vierjarige opleiding vond Hilde leuk. “Elke periode ging je aan de slag met een nieuw project waarin de ene keer de nadruk lag op verslaglegging, dan weer op tekenen of reconstructie. Ik heb er zelfstandig door leren werken, maar ook op het samenwerken kijk ik goed terug.”